Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"

Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" на аэродроме "Кубинка".

Вице-премьер отметил, что деньги на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений и новой, которая стартует в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Новый контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для Минобороны может быть подписан во время военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщил журналистам в субботу вице-премьер России Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы ожидаем его [контракт]. Возможно, даже на "Армии-2019", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

Вице-премьер уточнил, что деньги на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений (ГПВ) и новой, которая начнется в 2023 году. "Деньги до 2023 года включительно найдутся. Ведь 76 - это не до 2023 года. У нас будет новая ГПВ, скорректируем", - подчеркнул Борисов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил о готовности произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 к 2028 году. Для этих целей уже подготовлено производство на заводе в Комсомольске-на-Амуре.