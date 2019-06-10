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10.06.2019
ТАСС

Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"

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Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" на аэродроме "Кубинка"
Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" на аэродроме "Кубинка".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Вице-премьер отметил, что деньги на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений и новой, которая стартует в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Новый контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для Минобороны может быть подписан во время военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщил журналистам в субботу вице-премьер России Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы ожидаем его [контракт]. Возможно, даже на "Армии-2019", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

Вице-премьер уточнил, что деньги на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений (ГПВ) и новой, которая начнется в 2023 году. "Деньги до 2023 года включительно найдутся. Ведь 76 - это не до 2023 года. У нас будет новая ГПВ, скорректируем", - подчеркнул Борисов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил о готовности произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 к 2028 году. Для этих целей уже подготовлено производство на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

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ПАК ФА
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Персоны
Борисов Юрий
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Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
10.06.2019 12:34
Плохо то, что параллельно будут производить и 4 поколение. Лучше бы все мощности задействовали под 5-е поколение, а 4-е лишь модернизировали (АФАР и т.д.).
0
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№2
10.06.2019 13:31
Мощности задействованные в производстве 4-го поколения, нельзя перевести на 5-е, в части производства планера по крайней мере. Там разные технологии. Кроме того, настоящий серийный выпуск Су-57 - будет налажен лишь ближе к середине следующего десятилетия. Остановка производства 4++ сейчас - означает проседание темпов поставки самолётов в войска.
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