Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт на постройку двух корветов проекта Gowind 2500

Как сообщила со ссылкой на свои информированные источники французская газета "La Tribune" в материале Michel Cabirol "Emirats Arabes Unis : et un nouveau contrat important à l'export pour Naval Group", французское судостроительное объединение Naval Group подписало контракт на постройку для Объединенных Арабских Эмиратов двух корветов проекта Gowind 2500. Контракт был подписан с правительством Абу Даби в условиях секретности 25 марта 2019 года.

Головной корвет проекта Gowind 2500 El Fatеh, построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group в Лориане, сентябрь 2017 года (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Стоимость контракта составляет около 750 млн евро (видимо, без учета стоимости ракетного вооружения). Оба корвета будут построены в арсенале Naval Group в Лориане.

Напомним, что впервые о намерении ОАЭ эаказать два корвета проекта Gowind 2500 (тогда именовался Gowind Combat) у объединения Naval Group заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в ОАЭ 9 ноября 2017 года после серии переговоров с наследным принцем Абу Даби и заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. В подписанном тогда официальном совместном заявлении обеих сторон по итогам переговоров сообщаелось, что "в рамках стратегии развития военно-морских сил ОАЭ было подтверждено, что ОАЭ приобрели два многофункциональных корвета типа Gowind Combat. Корабли будут построены французской высокотехнологичной компанией Naval Group в партнерстве с судостроительной компанией Абу-Даби (ADSB). Это сотрудничество также включает в себя возможность заказа двух дополнительных кораблей у Naval Group".

Французская Naval Group с корветом проекта Gowind 2500 таким образом одержала победу в тендере ВМС ОАЭ, в котором также принимали участие итальянское объединение Fincantieri и голландская группа Damen. Однако предконтрактные переговоры французской и эмиратской сторон заняли еще полтора года.

Сообщается, что выбранный ОАЭ вариант проекта корветов Gowind 2500 имеет полное водоизмещение около 2700 тонн. Вооружение кораблей составят противокорабельный ракетный комплекс MBDA Exocet MM40 Block 3 и американский ЗРК Rayteon ESSM.

ОАЭ таким образом стали третьим заказчиком продвигаемого Naval Group (DCNS) семейства корветов проекта Gowind 2500 в боевом исполнении после Малайзии и Египта. Проект Gowind в варианте патрульного корабля заказала также Аргентина.

В то же время, в статье "La Tribune" отмечается, что могут возникнуть препятствия в реализации постройки корветов проекта Gowind 2500 для ОАЭ со стороны Германии в связи с введенным правительством ФРГ фактическим эмбарго на поставку военного имущества в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за участия этих стран в войне в Йемене. Корветы для ОАЭ должны оснащаться германскими дизельными двигателями MTU, и неясно, даст ли Германия согласие на их поставку.