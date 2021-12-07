Cпущен на воду головной корвет проекта Gowind 2500 для Объединенных Арабских Эмиратов

Французское судостроительное объединение Naval Group сообщило, что в его арсенале в Лориане 4 декабря 2021 года был произведен спуск на воду головного корвета Р 110 Bani Yas проекта Gowind 2500 из двух кораблей этого типа, строящихся для военно-морских сил Объединенных Арабских Эмиратов. Второй корвет должен быть спущен в 2022 году.

Спуск на воду в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане головного корвета Р 110 Bani Yas проекта Gowind 2500 из двух кораблей этого типа, строящихся для ВМС Объединенных Арабских Эмиратов, 04.12.2021 (с) Naval Group

Напомним, что французская Naval Group с корветом проекта Gowind 2500 (ранее именовался Gowind Combat) в 2017 году одержала победу в тендере ВМС ОАЭ, в котором также принимали участие итальянское объединение Fincantieri и голландская группа Damen. В подписанном в ноябре 2017 года президентом Франции Эммануэлем Макроном и наследным принцем Абу Даби и заместителем главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном официальном совместном заявлении сообщалось, что "в рамках стратегии развития военно-морских сил ОАЭ было подтверждено, что ОАЭ приобрели два многофункциональных корвета типа Gowind Combat. Корабли будут построены французской высокотехнологичной компанией Naval Group в партнерстве с судостроительной компанией Абу-Даби (ADSB). Это сотрудничество также включает в себя возможность заказа двух дополнительных кораблей у Naval Group".

В результате правительство эмират а Абу Даби в условиях секретности 25 марта 2019 года подписало с Naval Group контракт на постройку для ВМС ОАЭ двух корветов проекта Gowind 2500 с опционом еще на два корабля. Стоимость контракта составила около 750 млн евро (видимо, без учета стоимости ракетного вооружения). Оба корвета строятся в арсенале Naval Group в Лориане. ОАЭ стали третьим заказчиком корветов серии Gowind 2500 после Малайзии и Египта.

Согласно данным, представленным Naval Group на проходившей в Абу-Даби в феврале 2021 года военно-морской выставке NAVDEX-2021, строящийся для ОАЭ вариант корветов проекта Gowind 2500 имеет полное водоизмещение около 2800 тонн, длину 102 м и ширину 16 м. Энергетическая установка комбинированная дизель-электрическая по схеме CODLOD, максимальная скорость хода 25,5 уз, автомномность 21 сутки. Экипаж 95 человек.

Вооружение кораблей типа Bani Yas составят противокорабельный ракетный комплекс MBDA Exocet MM40 Block 3 (восемь ракет), американские ЗРК малой дальности Rayteon ESSM (вертикальная пусковая установка Mk 56 на 16 ракет) и ЗРК ближнего действия Raytheon RAM (21-зарядная пусковая установка Mk 49), две пусковые установки ракет для поражения наземных и малоразмерных целей (предположительно, это 20-зарядные пусковые установки 70-мм корректируемых ракет LOGIR южнокорейского комплекса Bigung/Рoniard), 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid NG с комплексом управляемого вооружения Strales, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Leonardo Marlin, два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата. Обеспечено постоянное базирование вертолета 10-тонного класса.

Спуск на воду в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане головного корвета Р 110 Bani Yas проекта Gowind 2500 из двух кораблей этого типа, строящихся для ВМС Объединенных Арабских Эмиратов, 04.12.2021 (с) Naval Group

Модель корвета типа Bani Yas проекта Gowind 2500 для ВМС Объединенных Арабских Эмиратов в экспозиции военно-морской выставки NAVDEX-2021 в Абу-Даби, февраль 2021 года (с) navalanalyses.com