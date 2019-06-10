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10.06.2019
Известия.ru

Пентагон обеспокоился присутствием России и Китая в Арктике

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На территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
На территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

США опасаются, что Россия в одностороннем порядке обозначит границы своего континентального шельфа в Арктике. Об этом говорится в стратегии Пентагона в Арктике, текст которой опубликован на сайте военного ведомства в пятницу, 7 июня.

Представители Пентагона считают, что Россия может пойти на такой шаг, если международные организации примут невыгодные ей решения в процессе определения границ. В США опасаются, что Москва также может "применить свой военный потенциал", чтобы предотвратить доступ к оспариваемым ресурсам Арктики.

В документе сказано, что Россия с 2014 года наращивает военное присутствие в регионе. Также в нем говорится об опасениях в связи с присутствием Китая за северным полярным кругом. Пока что оно "более ограничено", чем российское: Китай осуществляет там научно-исследовательскую деятельность. Но в будущем в водах Арктики могут появиться китайские подводные лодки, полагают в Пентагоне. Ведомство рассматривает Арктику как "потенциальное направление нападения на США".

5 июня в МИД России заявили, что Соединенные Штаты пытаются трансформировать арктический регион в театр военных действий и усилить в нем напряженность. Так в ведомстве прокомментировали слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который призвал восстановить лидерство страны в этой зоне.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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