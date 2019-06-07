Заявлено, что армии США в Сирии пришлось отбиваться от систем РЭБ ВС РФ

Обстановку, которая на данный момент складывается в Сирии, пытаются проанализировать различные издания.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из тех, на страницах которого опубликована своеобразная попытка такого анализа, является сайт Nziv, который пишет на иврите. Портал News.co.il называет сайт израильским, с чем не соглашаются отдельные наши читатели.

Nziv рассматривает ситуацию в Сирии как противостояние России и США.

На сайте отмечено, что к настоящему моменту ситуация такова, что российские войска и силы Башара Асада с другими союзниками расположены на той части Сирии, которая находится к западу от Евфрата (красный цвет), в то время как американские силы и курдские формирования занимают восточные от Евфрата территории (жёлтый цвет).

Источник изображения: topwar.ru

Нужно добавить, что есть несколько других "американских анклавов" - один из которых располагается на границе с Иорданией.

Из материала Nziv:

Пентагон утверждает, что американские войска, действующие к востоку от реки Евфрат, подвергались обширным деструктивным действиям со стороны систем радиоэлектронной борьбы, которые применяла российская армия.

Далее заявлено, что Вашингтону "пришлось" фактически отказаться от идеи полного вывода из Сирии и начать противодействие применению российской военной техники с помощью современных американских нелетальных вооружений.

Из материала:

Армии США пришлось отбиваться в Сирии от средств РЭБ российских Вооружённых сил с использованием нового военно-технического оборудования.

Добавляется, что сегодня Сирия превратилась в полигон, на котором сверхдержавы отрабатывают использование современных систем вооружения.

Из материала:

Применяются такие вооружения, которые ранее не только не испытывались в реальных боевых условиях, но даже не передавались союзникам из-за секретности используемых технологий.