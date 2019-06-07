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07.06.2019
Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" получат от Новикомбанка 5 млрд рублей на стратегические проекты

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 соглашения о стратегическом партнерстве и кредитовании на 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба холдинга.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, банк организует финансирование проектов по созданию и продвижению российских гражданских вертолетов", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, специально для "Вертолетов России" и входящих в него организаций Новикомбанк займется разработкой кредитно-финансовых механизмов, а также внедрением современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности холдинга. Кроме того, банк окажет финансовую поддержку в части реализации и последующего обслуживания вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; "Ансат", Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

В сообщении приводятся слова заместитель генерального директора по финансам и инвестициям холдинга "Вертолеты России" Эрвина Илизирова, который отметил, что при финансовой поддержке банка уже сегодня реализуются важные проекты в области гражданской вертолетной техники. "Подписанное соглашение направлено на разработку банком для "Вертолетов России" финансовых инструментов поддержи продаж, а также финансовой поддержки в реализации ППО гражданской вертолетной техники", - сказал он.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева в свою очередь заявила, что "подписание стратегического соглашения с лидером отечественного вертолетостроения имеет для банка большое значение, так как свидетельствует о доверии со стороны партнера и высоком качестве предоставляемых услуг".

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ка-32
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
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