Войти
07.06.2019
ТАСС

Основные ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" завершат в 2020 году

534
0
0
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: МО РФ

Испытания обновленного авианосца запланировали на 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует завершить основные ремонтные работы на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в 2020 году. Об этом в четверг сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планировали закончить основную часть работы в 2020 году и провести испытания в 2021 году. Передача изначально планировалась в 2021 году, ничего из этого пока не меняется", - отметил Рахманов.

По словам главы ОСК, сейчас работы проходят по графику.

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Позднее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
07.06.2019
Испытания "Адмирала Кузнецова" после ремонта запланированы на 2021 год
16.05.2019
Sohu (Китай): сбылась ли мечта Путина о сильной стране спустя 20 лет? Чтобы узнать, достаточно взглянуть на ВМФ России
08.05.2019
Источник: докование авианосца "Адмирал Кузнецов" запланировано на 2020 год
10.04.2019
Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" выполнен на четверть, завершится в 2020 году - Шойгу
05.06.2017
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.06 19:57
  • 284
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 07.06 19:57
  • 52
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 07.06 19:27
  • 1
В ООН принята антироссийская резолюция по Грузии
  • 07.06 19:15
  • 16574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 19:01
  • 25
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 07.06 18:55
  • 28
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 07.06 18:32
  • 52
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 07.06 18:30
  • 22
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 07.06 18:16
  • 42
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 07.06 17:58
  • 40
Новый бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе
  • 07.06 17:53
  • 123
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 07.06 17:42
  • 0
Моя биография или мой путь
  • 07.06 17:40
  • 0
На китайский рынок акций повлияла торговая война
  • 07.06 17:25
  • 1
Бог войны получил новейший звукометрический комплекс
  • 07.06 16:29
  • 4
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра