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08.05.2019
ТАСС

Источник: докование авианосца "Адмирал Кузнецов" запланировано на 2020 год

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Фото : АО "82 судоремонтный завод"

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны на ремонт авианесущего крейсера

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Проходящий ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманске тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встанет в док в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в кораблестроительной отрасли.

"Доковый этап ремонта авианосца начнется в 2020 году при условии, что к этому времени будут подготовлены соответствующие мощности на 35-м СРЗ, проведены инженерные работы и работы по увеличению дока", - сказал собеседник агентства.

Как отметили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на 35-м судоремонтном заводе осуществляются мероприятия по модернизации докового хозяйства, в том числе для обеспечения докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". "Ввиду сложности проводимых мероприятий мы прогнозируем некоторый сдвиг сроков выполнения второго докования корабля, который в целом не должен повлиять на общий срок завершения ремонта с модернизацией - 2021 год", - отметили в корпорации.

"Адмирал Кузнецов" получил повреждения в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. Корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана.

После этого президент ОСК Алексей Рахманов сообщил ТАСС, что авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. По его словам, авианосцу "Адмирал Кузнецов" понадобится повторное докование. Первоначально планировалось выполнить его летом 2019 года. После ЧП с ПД-50 из нескольких вариантов повторного докования выбран один, связанный с подготовкой имеющихся возможностей 35-го СРЗ.

Модернизация "Адмирала Кузнецова"

В апреле 2018 года судостроители подписали контракт с Минобороны РФ на ремонт тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Кузнецов". Позднее занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, ремонтные работы на единственном российском авианосце начались в мае 2018 года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года.

Авианесущий крейсер получит в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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