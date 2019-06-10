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10.06.2019
ТАСС

Источник: главком ВМФ 10 июня проведет совещание по ремонту "Адмирала Кузнецова"

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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
Источник изображения: bbc.com

Совещание состоится в Мурманске

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Проблемы, связанные с ремонтом и модернизацией тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", будут обсуждаться на совещании под руководством главкома ВМФ Николая Евменова с участием военных и представителей промышленности 10 июня в Мурманске. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в кораблестроительной отрасли.

"Совещание по проблемам ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" проведет на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) новый главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Будут участвовать военные и промышленность", - сказал собеседник агентства.

Для завершения ремонта авианосцу требуется еще одно докование, его решено провести на мощностях 35-го СРЗ (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), но для этого их необходимо модернизировать. Как уточнил источник, компания-подрядчик требует для модернизации мощностей 35-го СРЗ два с половиной года, что автоматически срывает запланированные сроки сдачи корабля флоту в 2021 году. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает временную схему доковой операции, при которой сохраняются установленные сроки передачи корабля, но против этой схему выступает командование ВМФ, добавил собеседник.

Проблемы с ремонтом и модернизацией единственного авианосца в состава ВМФ России возникли после того, как в октябре 2018 году затонул при выходе корабля с завода после докования плавучий док ПД-50 82-го СРЗ. ПД-50 был единственным плавучим доком на Севере России, способным принимать такие корабли, как авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

ОСК и Минобороны РФ подписали контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" в апреле 2018 года. Занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщал, что ремонтные работы на авианосце начались в мае того же года, а в 2021 года флот надеется получить обновленный корабль обратно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля сообщал, что доля уже выполненных работ по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" составляет 25%. Работы предполагается завершить до конца 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
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1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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