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07.06.2019
Военное обозрение

Солдаты потребовали от Минобороны РФ 6 млн рублей за огонь по ним из танка

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В СМИ появился материал о финансовых претензиях бывших рядовых Вооружённых сил РФ к министерству обороны. Адвокат Дмитрий Герасимов сообщил порталу РБК о том, что общая сумма финансовых претензий составляет 6 миллионов рублей и связана она с инцидентом 2017 года.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Речь идёт об инциденте, когда во время стрельб на одном из полигонов в Ленинградской области по военнослужащим был открыт огонь из танка. В результате этого обстрела молодые люди получили множественные ранения и травмы. Двое из них стали инвалидами.

Нужно напомнить, что тогда один солдат погиб, а ранения были получены в общей сложностью пятью военнослужащими.

Ранее офицеров (подполковников) одной из воинских частей, которые были ответственными за проведение танковых стрельб, осудили, приговорив при этом к условным срокам.

РБК называет фамилии тех, кто подал иски к Минобороны о возмещении морального вреда за преступную халатность командиров. Именно такая формулировка содержится в исках, которые пока к производству не приняты, но при этом прошли процедуру регистрации. Это Арсен Османов, Дмитрий Пахмутов и Вадим Габидуллин.

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга отмечено, что иск будет рассматриваться в Дзержинском суде Северной столицы после принятия к производству.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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