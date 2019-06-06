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06.06.2019
Российская газета

Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото макета ракеты-перехватчика  56Т3 комплекса ПРО Москвы А-135 "Амур" из экспозиции украинского музея РВСН под Николаевом. Такие же противоракеты - только настоящие, - несут боевое дежурство в Подмосковье, находясь на постоянной связи с "мозгом" системы,  уникальной РЛС "Дон-2Н", и двумя вычислительными центрами в Пушкино и Балашихе. Насколько известно, это вообще первое фото 56Т3, появившееся в открытых источниках.

56Т3 (Gazelle по классификации НАТО) - противоракета ближнего перехвата, на вооружении с 1990 года. 10-тонная ракета предназначена для уничтожения боевых блоков баллистических ракет в атмосфере. Для этого "Газель" обладает выдающимися даже по современным меркам скоростными и маневренными характеристиками. 12-метровая ракета стартует со 100-кратным ускорением и за 4 секунды разгоняется до максимальной скорости 5,5 км/с. Это, между прочим, 20 Махов, то есть 56Т3 - гиперзвуковое оружие и появилось оно 30 лет назад. Стартовую шахту ракета покидает за 0,2 секунды. В полете снаряд способен выдерживать до 210g продольных перегрузок и 90g поперечных. Боевая часть ядерная, мощностью 10 килотонн. Высота поражения 5-100 км.

Для того, чтобы аппаратура ракета не вышла из строя при столь чудовищных ускорениях, бортовая электросеть и все приборы замотаны в корпус, представляющий собой конус с метровым основанием. На полигоне Сары-Шаган регулярно проводятся тестовые пуски противоракет для подтверждения  их характеристик. Там же тестируют противоракету новой системы ПРО А-325 "Амур". Известно о ней немного - только то, она будет поражать цели без применения ядерного оружия, то есть прямым попаданием. По сообщениям Минобороны, испытательные пуски подтверждают заявленные характеристики изделия.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
А-135
Дон-2Н
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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