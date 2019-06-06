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06.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29

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МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: http://www.telenir.net/

На днях будет заключен контракт между Россией и Словакией на сумму в 100 млн евро по обслуживанию истребителей МиГ-29, заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

"Российская Федерация и РСК "МиГ" в последующие четыре или пять лет будут заботиться о боевой способности нашей авиации МиГ-29, это самолет, который защищает пространство Словацкой республики. На днях будет заключен контракт, и этот контракт будет иметь объем 100 миллионов евро", – передает его слова РИА "Новости".

Действующий контракт России и Словакии действует до осени 2019 года. За ремонт истребителей Словакия ежегодно платит России 30 млн евро.

Напомним, Болгария также несмотря на долгие раздумья не так давно решила пользоваться услугами России в этой сфере.


Сергей Гурьянов

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Страны
Болгария
Россия
Словакия
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
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