Крейсер "Москва" впервые с 2016 года вышел море

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" вышел в море впервые с января 2016 года, сообщил начальник пресс-службы флота Алексей Рулёв.

"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" под командованием капитана 1-го ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота", - цитирует Рулёва Интерфакс-АВН.

По его словам, экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на морском переходе.

В штабе Черноморского флота отметили, что после возвращения в пункт базирования на крейсере продолжится плановый ремонт общекорабельных систем и механизмов.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г. Сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость и способен действовать в удаленных районах Мирового океана.

Предыдущий раз крейсер находился в море с сентября 2015 года по январь 2016 года в восточной части Средиземного моря для противовоздушного прикрытия с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.