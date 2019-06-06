США стоит привыкнуть, что Россия будет отвечать на полеты их самолетов - сенатор Клинцевич

При этом РФ жестко соблюдает международные правила, ничего не нарушая

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российский Су-35, перехвативший американский самолет над Средиземным морем, действовал в рамках международного права в целях защиты военных объектов и граждан РФ, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Самолет сделал то, что он должен был сделать - среагировал, как это требует международное авиационное право", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в среду, комментируя инцидент.

"Есть международные правила - авиационные, морские, - мы их жёстко соблюдаем, ни перед кем не прогибаемся и надежно защищаем свои военные объекты, свои границы и своих граждан", - отметил он.

По его мнению, российские военные реагируют "на американских военных в рамках существующего международного права и правил полёта".

"Мы никогда ничего не нарушаем, это установка жесткая и корректная. Но их же бесит то, что мы на это реагируем, что мы якобы посмели поднять глаза на великих", - отметил сенатор.

Он считает, что американцам следует привыкнуть к такому положению вещей. "Господа, успокойтесь, привыкнете. А, не дай Боже, сделаете провокацию, могут и сбить. Все будет в рамках международного права", - заявил сенатор.

Ранее 6-й флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа.