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06.06.2019
ТАСС

В Пентагоне считают, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

В ведомстве также отметили, что Россия располагает третьей по величине после США и Китая орбитальной спутниковой группировкой

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются. Это признал американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый ранее президентом Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами США. В четверг в комитете по делам ВС Сената Конгресса США состоялись слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры этого военачальника.

"Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается", - говорится в письменных ответах Реймонда на вопросы американских законодателей. При этом генерал отмечает, что Россия теперь располагает третьей по величине после США и Китая орбитальной спутниковой группировкой.

По мнению Реймонда, Россия создает "широкий спектр угроз" силам и средствам США в космическом пространстве. Речь идет о "деятельности на орбите, направленной энергии (то есть лазерном оружии - прим. ТАСС), глушении сигнала [спутников] и разрушении [тех или иных объектов США в космосе] за счет кинетического воздействия с земли", считает генерал.

С его точки зрения, речь идет о потенциале противокосмической обороны "полного спектра", включая средства радиоэлектронной борьбы, лазерные вооружения, "угрозы в киберпространстве и изощренные угрозы на орбите, а также ракеты прямого выведения". "Разработка Россией систем противокосмической обороны, призванных <...> нейтрализовать силы и средства США, является попыткой компенсировать американские преимущества в области обычных вооружений", - утверждает военачальник.

На его взгляд, нынешнее военное строительство России "бросает прямой вызов превосходству США и союзников в космосе". "Однако все еще существуют области совпадения интересов, касающихся [мирного] освоения космического пространства и научных исследований. Эти области представляют возможность поддержания связи и сотрудничества в целях противостояния агрессии России", - полагает Реймонд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
06.06.2019 09:35
Пора привыкнуть к тому,что США обвиняют тех кто им не нравиться во всех смертных грехах,а в своем глазу бревна не видят...
+1
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