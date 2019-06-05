Лавров заявил, что Россия не уведомляла США о выводе своих специалистов из Венесуэлы

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не уведомляла США о выводе военных из Венесуэлы, заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об этом вызывает вопросы относительно профессионализма его советников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали", - сказал Лавров.

По его словам, РФ никогда не скрывала того, что российские эксперты обслуживают в Венесуэле технику, которая была туда поставлена "в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад".

"Называлась цифра - 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам", - сказал министр в интервью РБК.

"Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, является ли эта информация "фейком", министр сказал: "для меня это очевидно".

Президент США заявил в минувший понедельник, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы. "Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы", - написал Трамп в Твиттере. Президент не уточнил, о выводе кого именно идет речь.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия, по ее данным, приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.