За Венесуэлу не волнуйтесь: Москва ответила на ультиматум Трампа

Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле обусловлено "нормальными" отношениями между странами. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска должны покинуть Венесуэлу, подчеркнув, что в противном случае Белый дом рассмотрит разные "варианты". Юрий Ушаков, в свою очередь, напомнил об ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится".

В Кремле ответили на претензии США касательно присутствия российских военных в Венесуэле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва действует в рамках военных договоренностей с Каракасом. "Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается", - отметил Ушаков.

Он также заявил, что Вашингтону следует сосредоточиться на своих обязательствах в Сирии, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как Россия реагирует на претензии США.

"Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова сказала: "Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются", - сказал Ушаков.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что 23 марта в Каракас прибыло два самолета с российскими военными. В материале отмечалось, что Россия направила больше военнослужащих, чем обычно. Сообщается, что речь идет о 100 военных. Журналисты также отметили, что Москва отправила специалистов, чтобы обсудить вопросы "технического обслуживания, обучения и стратегии".

Вашингтон резко отреагировал на такой шаг со стороны России. Президент США Дональд Трамп потребовал от Кремля вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон приемлет "все варианты" решения этого вопроса.

"Россия должна уйти", - сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, где он встретился с Фабианой Розалес - женой самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как он заставит российские войска уйти, американский лидер ответил: "Посмотрим. Все варианты открыты".

На встрече также присутствовал вице-президент США Майк Пенс. Он тоже потребовал от России прекратить поддерживать президента Венесуэлы любыми способами.

"Соединенные Штаты рассматривают прибытие российских военных самолетов в эти выходные как нежелательную провокацию. Мы призываем Россию немедленно прекратить всякую поддержку режима Мадуро и принять сторону Хуана Гуайдо и множества других государств по всему полушарию и по всему миру до восстановления свободы", - сказал Пенс.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США сосредоточить свои усилия на другом направлении.

"Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, США нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии", - сказала Захарова.

По ее словам, действия США на мировой арене похожи на "поведение ковбоев в Лувре". Она также добавила, что своими решениями США приближают очередной "мировой беспорядок".

В четверг Захарова проинформировала, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится" им, а также венесуэльскому правительству. "Это все (присутствие войск России в Венесуэле. - "Газета.Ru") делается на основе двусторонних договоренностей", - сказала Захарова. Она не уточнила, о каких договоренностях идет речь и какие условия нахождения войск они предполагают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что данный визит проходит по линии Минобороны РФ. "Звоните в Министерство обороны", - посоветовал Песков, отвечая на вопрос журналистов о российских военных в Венесуэле.

После того, как самолет с военнослужащими прибыл в Каракас, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонную беседу. Глава Госдепартамента США заявил, что поддержка режима Николаса Мадуро российскими военными "продлевает страдания венесуэльского народа".

"Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы", - говорилось в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Вскоре палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут "бороться" с влиянием России в Венесуэле.

Нижняя палата конгресса приняла "Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой" после сорокаминутного обсуждения.

Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности, с Николасом Мадуро.

После принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка "опасности" такого сотрудничества.

Анна Юранец