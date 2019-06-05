Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте

"Бойкий" — один из основных боевых кораблей России. Автору статьи в "Фениксе" удалось побывать на его борту, однако от увиденного он не остался в восторге. По его мнению, технологии "Бойкого" устарели, и потенциала для развития у него явно не хватает. Больше всего китайца впечатлили российские моряки: они прекрасно обучены и имеют безупречные навыки ведения боя.

Первое впечатление

"Бойкий" - корвет с бортовым номером 532 типа "Стерегущий" нового проекта 20380 ВМФ России, построенный с использованием стелс-технологии, был введен в эксплуатацию в 2013 году. Его водоизмещение составляет около 2200 тонн, в настоящее время это один из основных боевых кораблей России.

Когда я впервые увидел корвет "Бойкий", он заходил в составе эскадры из 174 кораблей в порт Балтийска. Причаливший корвет выглядел весьма впечатляюще. Закрытая конструкция с применением стелс-технологии, узкий и длинный обтекаемой формы корпус, покрашенный в типичный для российского флота серый цвет, перпендикулярная палубе грот-мачта, компактная радиолокационная антенна - "Бойкий" изменил представление о российских кораблях как о чем-то грубом и невежественном.

Однако ощущение грубости и примитивности вернулось ко мне, когда я зашел внутрь. Проходы и подсобные помещения были очень тесными, забитыми трубами, клапанами и электрическими кабелями, которые выставлялись на всеобщее обозрение. В проходах можно было найти всевозможное противопожарное оборудование, пожарные шланги аккуратно висели по обеим его сторонам, стены были усеяны измерительными приборами, клапанами, переключателями и трубами. От этого проходы становились чрезвычайно узкими и неудобными для движения по ним, однако в них есть все для сохранения боеспособности корабля, вывода дыма и изоляции. Таким образом, никто не теряет бдительность.

Боевая подготовка, приближенная к реальным военным действиям, весьма эффективна

На подготовительном этапе в порту российская и китайская сторона устроили тренировку по спасению и восстановлению корабля, день открытых дверей и другие мероприятия по двустороннему обмену. Можно заметить, что в российском флоте уделяют большое внимание планомерной подготовке и детальной разработке. Планируя учения, они учитывают каждую минуту времени, каждую проходимую акваторию, ставят задачу каждому моряку.

На этапе практической тренировки стороны произвели стрельбу по морским целям. На правом борту "Бойкого" огонь вели орудия вспомогательного калибра АК-630. Каждая команда использовала практически одинаковое количество снарядов, результаты в целом были неплохими: три точных попадания, а остальное недалеко от мишени с отклонением не больше 3 милей на расстоянии не более 20 метров. В общем "Бойкий" отлично показал себя в ходе учений, уровень подготовки его экипажа также оказался на достаточно высоком уровне.

Навигационная безопасность надежно контролируется вручную

Когда корабль проходил через узкий канал в порту Балтийска, штурман "Бойкого" считывал информацию с прибора спутниковой навигации, вручную наносил на карту данные о местоположении и направляющих линиях при помощи секундомера и докладывал их командиру корабля. Подобным образом происходит выход корабля из порта.

Как мне удалось узнать, российские корабли всегда выходят в море таким образом. Основным способом обеспечения безопасности при маневрах и во время плавания остается определение местоположения вручную и штурманское дело. Электронные средства определения местоположения чаще всего используются как вспомогательные, основными они могут стать на короткое время, если корабль идет по курсу и условия в морской зоне не слишком сложные. По их мнению, так надежнее, ведь приборы могут ошибаться, нельзя от них зависеть, это может привести к возникновению навигационных рисков. Все точки, линии и условные знаки они наносят на карту очень быстро, качественно и аккуратно.

Заключение

Завершив экскурсию по корвету "Бойкий", хочется сказать, что у старого российского флота есть чему поучиться, но есть и много неудачных решений. Красный флот обладал уверенностью в себе, но атомный крейсер "Петр Великий" и атомные подлодки типа "Тайфун" уже успели состариться, теперь они годятся только для того чтобы стоять в порту на День ВМФ. Водоизмещение нового корвета "Бойкий" меньше 3000 тонн, а вооружение на нем устарело. Однажды он еще может сослужить хорошую службу, но потенциала для развития у него явно не хватает. Это означает, что кораблестроение в России еще не восстановилось окончательно.

Однако военная подготовка российских моряков достойна уважения. Те, кого я видел на корвете могут считаться воплощением всех российских моряков. Они прекрасно обучены, имеют безупречные навыки ведения боя, они выносливы и отважны. В российском флоте сохранились традиции. В Санкт-Петербурге тогда как раз проходил День Военно-морского флота. Практически весь город вышел посмотреть на церемонию, вся страна праздновала День ВМФ. В отношении военно-морского флота люди полны энтузиазма, это отражает стремление России возродить сильный флот и то, какое большое значение они придают морю. Сохранение этого станет движущей силой для будущего развития российского флота.