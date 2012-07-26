Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на Балтике



Китайский эсминец "Хэфэй" (проект 052D) в Балтийске

Источник: © Александр Василевич/Балтийский флот Китайский эсминец "Хэфэй" (проект 052D) в БалтийскеИсточник: © Александр Василевич/Балтийский флот

В акватории Балтийского моря проходят двусторонние военно-морские учения. ТАСС рассказывает, чем вызвано пристальное внимание к этим маневрам в этом регионе со стороны альянса

На Балтике стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2017". В этом году они проходят в шестой раз и традиционно состоят из двух фаз — береговой и активной морской.

Местом проведения впервые стала акватория Балтийского моря. В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в город Балтийск, главную военно-морскую базу флота. Планируется, что следующие этапы учений пройдут в Охотском и Японских морях.

В этом году от ВМФ России в учениях задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26. С китайской стороны представлены эсминец "Хэфэй" (проект 052D), фрегат "Юньчэн" (проект 054A) и судно обеспечения "Ломаху" (проект 903A).

Через два океана

По замыслу организаторов, в этих учениях не будет ничего экстравагантного. Такие маневры проводятся между двумя флотами ежегодно с 2012 года. Они направленны на дальнейшее укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

С каждым годом меняется только состав участников — кораблей и их экипажей, а сценарий, как правило, остается неизменным. Моряки тренируются в проведении совместных действий на море — в маневрировании кораблей под единым управлением, оказании помощи терпящим бедствие, поиску подводных лодок, борьбе с морскими пиратами, организации противокорабельной, противолодочной и противовоздушной обороны.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, нынешние учения все же не похожи ни на одни предыдущие и "несут в себе мощный новый военно-политический заряд".

Китайские корабли прибыли на Балтику впервые в своей истории. Они вышли из порта Санья (провинция Хайнань) почти месяц назад — 18 июня. При этом их маршрут был весьма приличный — от берегов Южно-Китайского моря до военно-морской базы под Калининградом — через два океана, шесть морей, восемь проливов и заливов, Суэцкий канал.

Испытание для профессионализма китайских военных моряков и для их кораблей, мягко говоря, не слабое. И то, что они его выдержали, пусть и с небольшими потерями (у эсминца "Чанша" в Индийском океане, по некоторым данным, произошла поломка энергетической установки, и его заменили на эсминец 052D Hefei), — уже большое достижение

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Конечно же, этот поход не мог остаться незамеченным. "Только вышли они из порта Санья, как западные информационные агентства, а среди них France Press и Reuter, предположили, что эти маневры направлены на то, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу и другим руководителям стран, собирающихся на саммит G20 в Гамбурге, кто настоящий хозяин на Балтике", — говорит эксперт.

Предположение, надо заметить, странное. Хотя бы потому, что саммит проходил 7–8 июля, а китайские корабли могли прийти в акваторию Балтики не раньше второй половины этого месяца — числа 17–18. Так и случилось, они пришвартовались в Балтийске 20 июля. Тем не менее определенный смысл в утверждениях информагенств, безусловно, присутствует

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Мощь и уважение

Заместитель командующего китайских ВМС Тянь Чжун 19 июня изданию "Жэньминь жибао" заявил, что эти учения пройдут в сложном районе и непростых условиях. "Задач в ходе нынешней миссии запланировано много, а район проведения учений сложный. Поэтому весь личный состав отряда кораблей должен наилучшим образом проявить себя", — приводит его слова китайское СМИ.

По поводу учений высказались генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Правда, если Генсек НАТО по традиции заметил, что альянс будет тщательно следить за ходом маневров на Балтике и требует их прозрачности, как, впрочем, и от будущих российско-белорусских маневров "Запад-2017", то польский и литовский министры не стеснялись в выражениях.

Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру", а Линкявичюс слегка сузил значение этой "угрозы". Он заявил, что «сотрудничество Китая и России может угрожать стабильности региона». Подобная риторика не удивительна, как и продолжающиеся попытки запугивать себя, население собственных стран и других государств Европы несуществующей российской военной угрозой, но интересно, что к ней теперь уже добавилась и китайская угроза

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

И хотя как для первой, так и для второй, нет никаких реальных оснований, Москва и Пекин ни на кого нападать не собираются, но "мощь китайских кораблей, которые пришли на Балтику, должна внушать натовским политикам и чиновникам, как минимум, уважение", — заключает эксперт.

Согласно плану активной фазы учений, российские и китайские военные и морская авиация отработают в акватории Балтийского моря вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, а также освободят условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Кроме того, они выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.

22 июля заместитель командующего ВМС Китая вице-адмирал Тянь Чжун заявил, что участники двусторонних учений также сосредоточатся на отработке борьбы с террористической угрозой и усилий по оказанию экстренной помощи.

Учения "Морское взаимодействие — 2017" являются реальными шагами, которые способствуют укреплению всеобъемлющих партнерских отношений стратегического сотрудничества России и Китая и углубляют сотрудничество армий наших стран, особенно военно-морских сил

Тянь Чжун

заместитель командующего ВМС Китая, вице-адмирал

Он отметил, что учения "способствуют поддержанию обеими странами стабильности в мире и на региональном уровне". "За последние шесть лет мы укрепили взаимное доверие, тактическое взаимодействие, постоянно расширяем области коммуникаций и добиваемся плодотворных результатов", — отметил Тянь Чжун. "В этом году мы сосредоточимся на отработке борьбы с террористической угрозой и оказанием экстренной помощи, а также повысим уровень контактов и укрепим взаимодействие с целью вывода военно-морского сотрудничества наших стран на новый уровень", — добавил заместитель командующего ВМС.

Неспокойное море

После завершения маневров китайские корабли зайдут в Санкт-Петербург, где примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВМФ России. В военно-морском параде помимо китайских кораблей примет участие флагман Северного флота тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" и самый большой в мире подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской". Вся эта российская группировка совершила межфлотский переход из Баренцева моря в акваторию Балтийского.

И вся эта группировка станет чем-то вроде "черной метки" для НАТО. В Балтике сейчас активно действуют США и натовские государства, размещая контингенты на границах России. В небе постоянно дежурят истребители альянса. Балтика из спокойного и безопасного моря превращается в район потенциальных конфликтов. И ненавязчивая демонстрация того, что в мире есть сила, которая может нейтрализовать эти амбициозные потуги, очень важна

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

На этом фоне визит китайских кораблей для участия в совместных морских маневрах и в торжественном военно-морском параде очень показателен, считает эксперт. Юридически Россия и Китай не являются союзниками: у них нет договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. "Но они были и остаются стратегическими партнерами и в перспективе могут заключить и военный союз", — не исключает Литовкин.

В 2016 году учения прошли в Южно-Китайском море, с обеих сторон было задействованы две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий. Как подчеркнул на церемонии закрытия учений замглавкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, "ежегодные маневры с момента их учреждения никогда не были направлены против третьих стран, ставили перед собой цель укрепления взаимодоверия и взаимопонимания между флотами в интересах мирного использования Мирового океана".

Роман Азанов