РФ сохраняет курс на расширение ВТС с Венесуэлой - "Рособоронэкспорт"

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В "Рособоронэкспорте" на фоне сообщений западных СМИ о сокращении в Венесуэле штата российских специалистов заявляют о планах по углублению военно-технического сотрудничества с Каракасом.

"Рособоронэкспорт" и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы", - заявили в пресс-службе компании в понедельник.

Там отметили, что особое внимание уделяется "выполнению договорённостей по созданию в Венесуэле оборонных предприятий, а также обучению специалистов и своевременному обслуживанию ранее поставленной техники".

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

Между тем в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет". "Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - отметил собеседник агентства.