Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году

В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск РФ поступит более двух с половиной тысяч новых образцов военной и специальной техники. Это позволит довести долю обеспеченности современной техникой с 54 до 60 процентов.

Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда". Главком рассказал о подразделениях, куда уже поступает новая техника. Прежде всего, это подразделения ПВО. Здесь начинают осваивать зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", современные переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В артиллерийские подразделения уже поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и самоходные гаубицы "Мста-С". Они обладают уникальными возможностями автоматического наведения на цель. Войска получают противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП". Этот ПТРК пробивает броневую защиту всех современных танков, причем при любой погоде и в любое время дня и ночи.

Комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К" закупаются для подразделений разведки. Танки Т-73Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А - для танковых и мотострелковых подразделений.

Главком Сухопутных войск добавил, что набранные темпы перевооружения позволят довести долю современной техники к концу 2020 года до 70 процентов. На сегодняшний же день поступление военной и специальной техники и ее освоение - в числе приоритетов начавшегося летнего периода обучения.

Светлана Цыганкова