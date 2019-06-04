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04.06.2019
Интерфакс-АВН

Саперы ЮВО с начала года проверили более 250 гектаров территории Чечни на наличие взрывоопасных предметов

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Саперы во время конкурса Безопасный маршрут
Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Ростов-на-Дону. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Более 300 взрывоопасных предметов обнаружено и обезврежено в ходе разминирования территории Ачхой-Мартановского района Чечни в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"Всего в этом году планируется проверить более 1 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике и около 15 га горной территории Ингушетии", - сказал собеседник агентства.

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Компании
Минoбороны РФ
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