Саперы ЮВО с начала года проверили более 250 гектаров территории Чечни на наличие взрывоопасных предметов
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Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.
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Ростов-на-Дону. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Более 300 взрывоопасных предметов обнаружено и обезврежено в ходе разминирования территории Ачхой-Мартановского района Чечни в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.
"Всего в этом году планируется проверить более 1 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий в Чеченской Республике и около 15 га горной территории Ингушетии", - сказал собеседник агентства.
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