Войти
31.05.2019
Известия.ru

Эксперт назвал символическим запрет Пентагона по космическим пускам РФ

974
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Решение Пентагона запретить сотрудничать с Россией при проведении космических пусков носит чисто символический характер, рассказал "Известиям" независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее в четверг, 30 мая, Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Также сотрудничество запрещено с Китаем, КНДР, Ираном, Суданом и Сирией.

Полезные нагрузки при космических запусках можно разделить на четыре класса. Нагрузки в интересах Пентагона, нагрузки в интересах NASA, нагрузки с использованием американских комплектующих, а также другие нагрузки, рассказал Ионин.

По его словам, выпущенный документ относится к нагрузкам, которые запускаются для Пентагона. Никаких финансовых потерь Россия не понесет, потому что Пентагон и так не запускает свои аппараты на российских ракетах, заключил эксперт.

1 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая.

5 января директор NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Космический центр в Хьюстоне. В связи с этим американская газета The Washington Post припомнила главе российской госкорпорации его твитт про батут, которым он в 2014 году прокомментировал включение в санкционный список.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
Судан
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
31.05.2019
"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы