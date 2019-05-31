Эксперт назвал символическим запрет Пентагона по космическим пускам РФ

Решение Пентагона запретить сотрудничать с Россией при проведении космических пусков носит чисто символический характер, рассказал "Известиям" независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее в четверг, 30 мая, Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Также сотрудничество запрещено с Китаем, КНДР, Ираном, Суданом и Сирией.

Полезные нагрузки при космических запусках можно разделить на четыре класса. Нагрузки в интересах Пентагона, нагрузки в интересах NASA, нагрузки с использованием американских комплектующих, а также другие нагрузки, рассказал Ионин.

По его словам, выпущенный документ относится к нагрузкам, которые запускаются для Пентагона. Никаких финансовых потерь Россия не понесет, потому что Пентагон и так не запускает свои аппараты на российских ракетах, заключил эксперт.

1 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил об ослабевании позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологических успехов России и Китая.

5 января директор NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Космический центр в Хьюстоне. В связи с этим американская газета The Washington Post припомнила главе российской госкорпорации его твитт про батут, которым он в 2014 году прокомментировал включение в санкционный список.