Космические установки Вашингтона

Пентагон вводит очередной запрет на сотрудничество с Россией

Космическая стратегия США продолжает претерпевать изменения, направленные прежде всего на обеспечение и сохранение превосходства Америки не только на земле, но и в околоземном пространстве. Начало 2023 года станет тем рубежом, за которым взаимодействие со странами, создающими, по мнению Пентагона, опасность национальной безопасности США в космическом и кибернетическом пространствах, будет прекращено, а всякое сотрудничество с такими государствами, осуществляющими коммерческое обслуживание американских спутников гражданского назначения, будет сведено к минимуму.

В соответствующем документе Министерства обороны США, опубликованном на сайте Федерального реестра, официального журнала федерального правительства, содержащего в том числе принятые государственными учреждениями юридические нормы, определяющие порядок и правила взаимодействия национальных и зарубежных ведомств, сообщается, что подобное решение должно вступить в силу 31 декабря 2022 года. К этому времени Америка намерена отказаться от услуг иностранных государств, "создающих неприемлемый риск кибербезопасности". Вводимые ограничения будут также касаться средств выведения американских спутников на околоземную орбиту. В черный список стран, в отношении которых ранее уже действовал аналогичный запрет, к коим относятся КНР, КНДР, Иран, Судан и Сирия, теперь добавлена еще и Россия.

Согласно данным Федерального реестра, за три с половиной года будет сокращено сотрудничество с российской стороной, продолжавшееся в течение многих лет и в рамках которого, к примеру, в 2017 году ракета-носитель "Протон-М" вывела в космос американский спутник связи Echostar-21, в 2018 году на орбиту были доставлены предназначенные для навигации судов и решения метеорологических задач спутники Lemur-2, а космические корабли "Союз" перевезли на МКС астронавтов НАСА. При этом, по имеющимся данным, подразделения Министерства обороны США не использовали для вывода в космос своих спутников какие-либо российские ракеты-носители и никогда не закупали в России спутники для своих нужд. Однако на запуски, запланированные до 31 декабря 2022 года, ограничения Пентагона распространяться не будут.

С начала текущего года в космос были выведены три российских гражданских космических аппарата: пилотируемый корабль "Союз МС-12", грузовой корабль "Прогресс МС-11" и навигационный спутник ГЛОНАСС-М. Роскосмос в 2019–2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, ссылаются СМИ на пояснительную записку к проекту постановления правительства РФ. В 2019 году планируется отправить в космос 19 космических аппаратов, сообщает ТАСС. В их числе четыре корабля "Союз" (один уже стартовал в марте), три "Прогресса" (в том числе один, запущенный в апреле), шесть спутников ГЛОНАСС (включая один, отправленный на орбиту в мае), астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ", метеорологические спутники "Метеор" и "Электро-Л", телекоммуникационный спутник "Экспресс" и два связных спутника "Гонец-М"

Государственная корпорация "Роскосмос" выступила с осуждением решения руководства американского военного ведомства и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг. На сайте российской корпорации сказано, что фактически это решение является очередной попыткой Пентагона лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, а также искусственно ограничить использование российских средств выведения, предлагаемых на международном рынке. Руководство Министерства обороны США, судя по всему, хочет разрушить все то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса.

Но зачем же все это нужно? В чем причина такого решения Пентагона?

По мнению некоторых экспертов, которых цитировали американские средства массовой информации, Россия создает "широкий спектр угроз" Соединенным Штатам и в космосе располагает третьей по величине орбитальной спутниковой группировкой. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США назвало нашу страну наряду с Китаем в числе главных угроз интересам Америки в космосе. Эксперты этого управления утверждают, что в 2017 году Россия развернула некие специальные спутники, способные атаковать космические аппараты других стран. В американском военном ведомстве также неоднократно заявляли о том, что "Россия продолжает исследовать и разрабатывать сложные орбитальные системы, которые могут иметь двойное назначение"

В апреле текущего года на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг исполняющий обязанности главы американского военного ведомства Патрик Шэнахан заявил, что российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности Соединенных Штатов, а исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности орбитальных вооружений. Он также указал на то, что Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения для применения в условиях космического пространства, а также разрабатывают средства, способные глушить сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки (вероятно, делать это Москва и Пекин, по мнению американских военных, будут из космоса или через космос). "Наши соперники осуществляют милитаризацию космического пространства, тем самым пытаясь поставить под угрозу Вооруженные силы США", – цитировало Шэнахана российское агентство ТАСС.

Следует также отметить, что американские военные четко обозначают сроки вступления в силу новых ограничений, что может быть связано с тем, что Пентагоном поставлена задача выведения на низкие околоземные орбиты 650 небольших недорогих спутников, которые обеспечат обмен данными между космическими и наземными объектами, и будут использоваться для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. В 2022 году первый из этих спутников планируется вывести на орбиту (см. "НВО" от 19.04.19).

Ранее, в январе с.г., в представленном президенту США Дональду Трампу "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны" говорилось, что в Пентагоне вновь, как во времена звездных войн президента Рональда Рейгана, стали считать вполне легитимными упреждающие удары по ракетам противника "до их запуска".

Кроме того, в 2022 году заканчивается контракт на поставку Америке российских двигателей РД-180, выпускаемых НПО "Энергомаш". Разработкой двигателя для их замены занимается компания Blue Origin, а для доработки и испытания метан-кислородного двигателя BE-4 этой компании нужен примерно такой же срок, какой предлагается Пентагоном в новом документе, вводящем ограничения на использование пусковых устройств из России. Пока же двигатели РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас V" по-прежнему закупаются в РФ. Конгресс США постоянно критиковал Пентагон за использование российских двигателей, но в конечном итоге контракт на поставку был продлен, и, по оценке российских специалистов, американские двигатели могли бы вытеснить РД-180 не ранее 2025–2028 годов.

"Космический" запрет на сотрудничество с несколькими странами является односторонним решением американского правительства. При этом, по мнению экспертов, ограничения Пентагона оказывают вполне реальное влияние на суверенитет России, поскольку ее космические технологии наряду с ядерными напрямую связаны с национальной безопасностью. Новый документ носит произвольный характер и был принят без согласований с существующими международными стандартами.

Но что дальше? Как будет развиваться ситуация?

Как считают аналитики, страны, попавшие в зону риска и имеющие общие угрозы оказаться под секторальными или более широкими технологическими ограничениями со стороны Соединенных Штатов, будут стремиться к взаимодействию в собственных национальных интересах. В современном мире космос является общей сферой или темой, позволяющей специалистам из разных стран сотрудничать, несмотря на сложный международный политический климат. Самовольный развал Америкой взаимовыгодных космических программ и проектов является предвестником дальнейшей конфронтации с Россией, Китаем и другими странами, не входящими в "круг друзей" Соединенных Штатов. Однако эксперты считают, что до 2023 года все же еще есть время, чтобы попробовать начать переговоры, способствующие разрешению проблем, возникших в связи с создавшейся ситуацией, к обоюдной выгоде сторон. Вопрос в том, захочет ли это сделать руководство Пентагона и его непосредственный начальник.