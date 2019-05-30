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30.05.2019
Интерфакс-АВН

РКК "Энергия" закончила год с убытком в 2,17 млрд руб., дивидендов выплачивать не будет

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Убыток Ракетно-космической корпорации "Энергия" в 2018 году превысил 2 млрд рублей, говорится в документах компании.

"В связи с наличием убытка ПАО "РКК "Энергия" по итогам 2018 года в размере 2 179 млн рублей предложений по распределению прибыли и выплате дивидендов не формировать", - отмечается в них.

РКК "Энергия" - один из крупнейших российских производителей техники как для пилотируемой, так и для непилотируемой космонавтики. Корпорация, в частности, разрабатывает и производит космические корабли "Союз" и "Прогресс".

По итогам 2018 года кредиторская задолженность корпорации составила 31 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 годом она сократилась на 16 млрд.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Союз ПКК
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