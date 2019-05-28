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28.05.2019
Военно-промышленный курьер

Россия и Норвегия проведут совместные морские учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

С 28 по 29 мая запланировано проведение ежегодного поисково-спасательного и экологического учения Северного флота ВМФ России и ВМС Норвегии "Баренц-2019".

С российской стороны будут задействованы спасательно-буксирное судно "Алтай", противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, а также корабельный вертолет Ка-27 ПС.

Совместное российско-норвежское учение "Баренц" проводится для отработки совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие людей, а также для предотвращения загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

EADaily напоминает, руководство учением осуществляется поочередно российской и норвежской сторонами. В 2018 году учение проходило под руководством Норвегии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Ил-38
Ка-27
Проекты
Арктика
Военные учения
пр.1452
СФ
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