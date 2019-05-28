Россия и Норвегия проведут совместные морские учения

С 28 по 29 мая запланировано проведение ежегодного поисково-спасательного и экологического учения Северного флота ВМФ России и ВМС Норвегии "Баренц-2019".

С российской стороны будут задействованы спасательно-буксирное судно "Алтай", противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, а также корабельный вертолет Ка-27 ПС.

Совместное российско-норвежское учение "Баренц" проводится для отработки совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие людей, а также для предотвращения загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

EADaily напоминает, руководство учением осуществляется поочередно российской и норвежской сторонами. В 2018 году учение проходило под руководством Норвегии.