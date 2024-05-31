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Россия и Норвегия провели учения по спасению экипажа терпящего бедствие судна

01.06.2017 ТАСС 50 0
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Вертолет Ka-27
Вертолет Ka-27
Источник: Вертолеты России

По сообщению Минобороны РФ, спасателям обеих стран предстояло ликвидировать последствия аварийного разлива нефтепродуктов на морской акватории

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Норвегия провели в Баренцевом море совместное учение "Баренц-2017" по спасению экипажа затонувшего судна и ликвидации последствий разлива нефти, сообщает Минобороны России.

"По легенде учения, в результате аварии затонуло судно, экипаж оказался в воде, вокруг затонувшего транспорта образовалось нефтяное пятно. Спасателям обеих стран предстояло в тесном взаимодействии провести поиск пострадавших членов экипажа затонувшего судна и произвести их подъем на спасательные суда для оказания им медицинской помощи, а также ликвидировать последствия аварийного разлива нефтепродуктов на морской акватории", - говорится в сообщении.

Мурманские спасатели после получения сообщения о ЧП оповестили поисково-спасательные силы Северного флота и другие силовые ведомства региона. Для поиска людей был задействован самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО флота. Он сбросил в районе бедствия специальные морские ориентирные авиационные бомбы. Также в район аварии было направлено спасательное буксирное судно "Николай Чикер" и вертолет Ка-27 Северного флота со спасательной парашютно-десантной группой.

Экипаж "Николая Чикера" развернул плавучее заграждение, чтобы оградить загрязненный нефтью участок. Впервые в учении для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в море был задействован мобильный автономный комплекс водоотлива высокой производительности МВК-1000, с помощью которого производилась откачка воды с примесью нефти.

"Главной особенностью учения являлась отработка действий спасательных сил в Арктике при низкой температуре воды и в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

"Баренц" - единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое ежегодно проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе. Учения проходят в соответствии с соглашением между странами о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей в Баренцевом море от 1995 года.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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