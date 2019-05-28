Новейшие стеклокомпозитные трубы испытывают военнослужащие ЗВО в Нижегородской области

ЦАМТО, 27 мая. Военнослужащие трубопроводного батальона бригады материально-технического обеспечения ЗВО в Нижегородской области приступили к войсковым испытаниям сборно-разборного трубопровода нового поколения.

В ходе испытаний военнослужащие проверят заявленные разработчиками технические характеристики, изучат особенности эксплуатации новых труб, а также проведут сборку линейных элементов как механизированным способом с использованием трубомонтажных машин, так и вручную с помощью монтажного инструмента.

В новейшем сборно-разборном трубопроводе применены стеклокомпозиты, которые уменьшают массу трубы в 2 раза по сравнению со стальной трубой. Это не менее чем в 1,5 раза уменьшает время выполнения задачи военнослужащими трубопроводных подразделений за счет облегчения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Трубопровод эксплуатируется при рабочих давлениях до 10,0 МПа в интервале температур от минус 60 до плюс 50 градусов по Цельсию. Срок службы стеклокомпозитных труб составляет около 50 лет, что в 4 раза превышает сроки, установленные для стальных труб.

В конструкции металлокомпозитного трубопровода линейные элементы (труба) содержит герметизирующий слой из высокодеформативного алюминия, силовую стеклопластиковую оболочку, а также раструб и манжету, выполненные из высокопрочного дюралюминия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.