Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка

Запуск носителя прошел в штатном режиме

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Минобороны.

"В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", - сообщили в ведомстве.

Наземные средства ВКС РФ уже взяли ракету на сопровождение.

"Стартовавшая в 09:23 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 09:26 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России", - сказали в ведомстве.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. "Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - отметили в Минобороны.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

О ракете

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 37 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в понедельник запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет "Союз-У", на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве. В настоящее время около пятнадцати спутников работают за пределами срока службы.