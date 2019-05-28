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28.05.2019
Интерфакс-АВН

Командующий ЗВО: полученный в Сирии боевой опыт будет максимально использоваться при подготовке российских войск

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Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо специалистами Вооруженных сил РФ
Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо специалистами Вооруженных сил РФ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Практические навыки, полученные российскими военными в Сирии, систематизируются в специальные методические пособия, чтобы в дальнейшем максимально эффективно использовать их при боевой подготовке, заявил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО), Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

"Значимость приобретенного сирийского опыта трудно переоценить. Навыки и умения, полученные там, систематизируются в специальные методические пособия. На учебных полях командиры подразделений отрабатывают оборудование и преодоление "сирийского вала", ведение "туннельной войны" и "контртуннельной борьбы", борьбы с "джихад-мобилями" и боевыми дронами, в т.ч. с применением средств радиоэлектронной борьбы", - сообщил Журавлев в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В ходе боевой подготовки отрабатываются задачи в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, с применением различных видов маневрирования. Тактические учения мотострелковых и танковых подразделений проводятся во взаимодействии с авиацией и привлечением беспилотных летательных аппаратов", - добавил командующий ЗВО.

Он подчеркнул, что "в конфликте на Ближнем Востоке террористы впервые начали использовать новейшие средства вооруженной борьбы - ударные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы".

Кроме того, по словам Журавлева, "особенностью ближневосточного конфликта является то, что основные боевые действия ведутся в населенных пунктах".

"При этом террористы не только стремятся удерживать позиции, но и предпринимают попытки расширить подконтрольную им территорию. Они применяют простые, но в целом эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве живого щита, лишая тем самым проправительственные силы превосходства в огневых возможностях", - сказал командующий ЗВО.

При этом он отметил, что "в Сирии впервые была разработана и апробирована на практике новая форма применения формирований Вооруженных сил - гуманитарная операция".

"Так, в Алеппо и Восточной Гуте пришлось одновременно с выполнением боевых задач по разгрому террористов в сжатые сроки планировать и проводить мероприятия по выводу мирного населения из зоны конфликта", - пояснил генерал-полковник.

По его словам, "практика показывает, что установление контроля над урбанизированными районами уже в среднесрочной перспективе станет одним из ключевых условий достижения успеха в ходе проведения военных операций".

Поэтому в данный момент, как сообщил в беседе с изданием командующий ЗВО, "проделана и продолжается масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки".

Журавлев отметил, что в рамках внедрения сирийского опыта проводится переоснащение объектов на учебно-тактических полях и войсковых стрельбищах полигонов соединений и воинских частей.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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