Сирийская академия



Александр Лапин.

Источник: vpk-news.ru Александр Лапин.Источник: vpk-news.ru

Помогая армии Асада, российские военные советники приобретали бесценный опыт

О многих эпизодах сирийской кампании стало возможным рассказать только сегодня. Полученный опыт анализируется, изучается, используется в боевой подготовке.

В Сирии мы столкнулись с мотивированным и умелым противником. Бандформирования террористов были хорошо организованы и вооружены, не имели недостатка в боеприпасах и материальных средствах, которые постоянно пополнялись, в том числе из-за рубежа. Боевики применяли войсковую тактику, действовали грамотно и нешаблонно, особенно в городских условиях.

Приступая к уничтожению запрещенной в России организации ИГ, мы отчетливо представляли сложность задачи, поэтому операции предшествовали тщательное планирование и всесторонняя подготовка.

На первом этапе развернули авиационную группировку на аэродроме Хмеймим и отряд боевых кораблей в акватории Средиземного моря. Сосредоточение сил и средств было осуществлено настолько скрытно, что явилось неожиданностью как для боевиков, так и для наших так называемых партнеров в регионе. Активная фаза участия Вооруженных Сил России по оказанию помощи Сирии началась 30 сентября 2015 года.

“Россия и Иран провели беспрецедентную гуманитарную операцию, в ходе которой из восточной части города удалось вывести более 130 тысяч человек”

На тот момент незаконно находящаяся в стране международная коалиция во главе с США уже вела боевые действия против ИГ в течение года. Однако "Исламское государство" не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под контроль почти всю страну. Правительственные вооруженные силы удерживали не более 10 процентов территории. Положение было критическим, еще месяц-два – и Сирия перестала бы существовать. Терроризм начал распространяться на другие регионы, его экспансию требовалось срочно остановить.

Только за первый месяц российская авиация совершила свыше полутора тысяч боевых вылетов, уничтожив около двух тысяч объектов террористов, в том числе более 250 пунктов управления и узлов связи, 51 тренировочный лагерь. В результате оказалась частично дезорганизованной система управления противника, нарушено его материально-техническое обеспечение, подорван экономический потенциал.

После развертывания российского советнического аппарата и активизации правительственных войск, а также действий нашей авиации и Сил специальных операций уже к концу ноября был восстановлен контроль над стратегическими транспортными артериями, соединяющими Дамаск с Хамой и Алеппо, деблокирован находившийся несколько лет в осаде аэропорт Квайрес, Хомс перешел под полный контроль сирийской армии.

Отдельная страница кампании – освобождение Алеппо, крупнейшего политического, промышленного и научного центра. Мирные жители в кольце боевиков остро нуждались в продовольствии и медикаментах. Город прозвали сирийским Сталинградом.

Освобождение Алеппо осуществлялось не по классической военной схеме.

Чтобы не допустить жертв среди мирного населения и уберечь город от разрушений, Россией во взаимодействии с Ираном была проведена беспрецедентная гуманитарная операция. Из восточной части Алеппо удалось вывести более 130 тысяч человек, в том числе около 31 тысячи боевиков и членов их семей. Эвакуация исламистов проходила под личные гарантии наших офицеров. В конечном счете это позволило избежать ненужных жертв и масштабных разрушений.

Опыт, полученный нами при проведении гуманитарной операции в Алеппо, затем позволил провести в пригороде Дамаска – Восточной Гуте еще более масштабную гуманитарную операцию. В сжатые сроки из района конфликта при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон было выведено более 170 тысяч человек, в том числе 63 117 боевиков и членов их семей. Одновременно российскими военнослужащими поставлено более 500 тонн продовольствия и воды.

Аналогов такой операции в истории цивилизации нет. Есть смысл сравнить с результатами действий западной коалиции, возглавляемой США, при освобождении Ракки и Мосула. "Партнеры" отметились там неизбирательными авиаударами, приведшими к массовой гибели мирного населения. Только по предварительным данным, убиты около 40 тысяч человек в Мосуле и 60 тысяч в Ракке. Сирийскую "столицу" ИГ просто сровняли с землей, уничтожив около 90 процентов инфраструктуры, об эвакуации мирных жителей командование коалиции даже не задумывалось.

Спасенные города

Противник порой действовал умело и неожиданно. Отряды ИГ, воспользовавшись тем, что основные усилия сирийской армии были сосредоточены на Алеппо, нанесли внезапный контрудар и отбили у правительственных войск Пальмиру. С учетом этого были внесены необходимые коррективы, и после завершения операции в Алеппо основные усилия сирийской армии сосредоточились на разгроме боевиков ИГ в центральной части страны, восстановлении контроля над Пальмирой и прилегающими к ней нефтяными и газовыми полями.

В ходе упорных боев от террористов была зачищена стратегически важная горная гряда Джебель-Хайя. Это обеспечило правительственным войскам полный контроль над подступами к Пальмире, позволило блокировать группировку террористов в городе, исключить их огневое воздействие по наступающим подразделениям с господствующих высот.

2 марта 2017 года правительственные войска при поддержке ВКС РФ вернули Пальмиру. В марте-апреле сирийской армии удалось освободить от бандформирований важные в стратегическом плане нефтегазовые поля Хаян, Джизель, Шаэр и другие. В летне-осенней кампании 2017 года предусматривался разгром группировок противника в центральных и восточных районах, в том числе установление контроля над границами с Иорданией и Ираком, деблокирование Дейр эз-Зора и зачистка населенных пунктов вдоль западного побережья Евфрата. В августе в результате ударов по сходящимся направлениям правительственным войскам удалось окружить террористов в районе Акербата и в дальнейшем ликвидировать самый крупный очаг сопротивления ИГ в центральной части страны. Кроме того, сирийская армия овладела важным населенным пунктом Эс-Сухне и продолжила наступление на Дейр эз-Зор по двум направлениям: вдоль правого берега Евфрата и из района Пальмиры.

“На территории Афганистана сосредоточены около 10 тысяч членов ИГ, не оставивших цели создания исламского халифата в Центральной Азии”

Сирийский военный гарнизон Дейр эз-Зора, более трех лет находившийся в осаде, удерживал лишь один из районов и получал помощь только по воздуху. Руководство ИГ провозгласило город своим экономическим и политическим центром, а после падения Ракки и Мосула объявило его столицей халифата. Потому деблокирование Дейр эз-Зора именно правительственными войсками имело политическое значение. Для завершения разгрома группировок ИГ на юго-востоке Сирии были созданы наступательные группировки, которым противостояли до четырех тысяч игиловцев, до 20 танков, 180 орудий и минометов, 100 ПТУР и 20 зенитных установок. Оборона была заблаговременно подготовлена боевиками в инженерном отношении и опиралась на укрепрайоны на господствующих высотах, объектах нефтегазовой промышленности, в населенных пунктах и вдоль основных автомобильных дорог. Разрывы между флангами прикрывались минными заграждениями, перекрестным огнем, действиями мобильных групп. Под Дейр эз-Зором была создана целая сеть тоннелей.

Для введения противника в заблуждение относительно направления главного удара подразделения правительственных войск вели наступление в направлении Эль-Мезраа, Хави-Хрейта и Аяйш. Это позволило штурмовым отрядам совершить бросок на 40 километров и деблокировать Дэйр-эз-Зор с северо-запада.

Для создания благоприятных условий правительственным войскам авиация ВКС России в течение восьми часов выполнила 37 самолетовылетов и уничтожила 193 объекта боевиков. В результате совместных действий группировка исламистов была окружена плотным кольцом, расчленена и к середине сентября уничтожена по частям. Разгром вооруженных формирований ИГ в районе Дейр эз-Зора и деблокирование города стали серьезным стратегическим поражением террористической организации.

В дальнейшем при поддержке ВКС РФ наступление сирийской армии и отрядов народного ополчения продолжилось. В середине октября был взят Меядин, через три недели – Абу-Кемаль, последний оплот ИГ. Надо отметить, что все действия планировались и организовывались российскими военными советниками, находившимися в каждой группировке правительственных сил.

Огромная заслуга в прекращении боевых действий на территории Сирии принадлежит созданному в феврале 2016-го Российскому центру примирения враждующих сторон. Его работа, несмотря на многочисленные провокации игиловцев и членов других организаций, не прекращалась ни на минуту. При активном участии офицеров центра проведены уникальные гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте, спасшие сотни тысяч жизней.

Имена новых героев

Ключевая роль в разгроме ИГ на территории Сирии, несомненно, принадлежит Вооруженным Силам России, которые на сегодня обладают высокой огневой мощью и оснащены боевыми средствами нового поколения. Применение ВКС и Сил специальных операций, опыт военных советников России вкупе с нанесением мощного огневого поражения противнику позволили перехватить инициативу и обеспечить наступательные действия правительственных войск на всех направлениях.

При поддержке российской группировки освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и 1245 населенных пунктов, ликвидированы около 65 тысяч боевиков, уничтожено 8235 единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 718 цехов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, 41 завод по изготовлению "джихад-мобилей" и "джихад-танков", разминировано свыше 6500 гектаров земли, 1500 километров дорог и около 17 200 зданий и сооружений, доставлено более 2500 тонн гуманитарных грузов, обеспечена проводка 263 гуманитарных конвоев ООН. Российская авиация перекрыла террористическим организациям источники доходов от продажи нефтепродуктов. Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по ее переработке, 4100 топливозаправщиков.

В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого и неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимы усилия не только России, но и мирового сообщества.

Операция в Сирии кажется далекой – на экранах телевизоров и страницах газет она выглядит не такой уж кровавой и почти нестрашной. Но снаряды этой войны, хоть и рвутся далеко от наших границ, отзываются в наших домах эхом потерь. Она стала уроком мужества для всех россиян и вписала в историю нашей страны имена новых героев, которыми мы будем гордиться долгие годы. Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и ответственности – эти качества присущи не только героям Великой Отечественной войны. Сегодня их внуки и правнуки отдают свои жизни, выполняя воинский долг и сражаясь с международным терроризмом.

Теперь они стали примером для новых поколений.

Уроженец села Косиха Алтайского края подполковник Олег Пешков был за штурвалом того самого Су-24, сбитого 24 ноября 2015 года над территорией Сирии. Во время катапультирования боевики расстреляли его с земли. Понятие "офицерская честь" не было для него пустым звуком.

Старший лейтенант Александр Прохоренко, в одиночку корректировавший огонь российской авиации в самом тылу противника в районе Пальмиры, 17 марта 2016 года попал в окружение террористов. Приняв неравный бой, в тот момент, когда боеприпасы уже были на исходе, попросил командование нанести авиаудар по своим координатам. Его слова "вызываю огонь на себя" стали символом самоотверженности не только в нашей стране, но и во всем мире.

3 июня 2016 года капитан Марат Ахметшин выполнял боевую задачу под Пальмирой. В момент атаки боевиков военнослужащий оказался один против 200 человек, а у Ахметшина – гранаты и автомат. Но это не помешало капитану дать бой и подбить несколько единиц техники. Офицер получил несколько смертельных ранений, но когда подоспела подмога, еще был жив. В руках у него оказалась граната без чеки, которую Ахметшин непременно использовал был, если бы игиловцы приблизились.

3 февраля 2018 года гвардии майор Роман Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Вблизи города Серакиб его Су-25 был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса. Катапультировавшись, Роман оказался в окружении боевиков. Заняв огневую позицию, гвардии майор отстреливался от нападавших из единственного своего оружия – пистолета Стечкина и был ранен. Когда боевики окружили его, Роман Филиппов со словами "это вам за пацанов!" подорвал себя и нескольких боевиков гранатой.

Афганская угроза

Важно отметить, что после разгрома ИГ члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. При этом особое внимание лидерами группировки уделяется странам Центральной Азии. Без преувеличения можно сказать, что сегодня угроза терроризма носит глобальный характер. Анализ развития военно-политической обстановки в регионе показывает, что наибольшую опасность России и нашим союзникам представляет последовательное укрепление позиций ИГ в Афганистане.

Наращиванию потенциала ИГ в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников радикально-экстремистских организаций, таких как "Исламское движение Восточного Туркестана", "Хизб ут-Тахрир", "Союз исламского джихада", "Салафия", "Таблиги Джамаат". Боевики по возвращении на родину способны создать так называемые спящие ячейки и с опорой на местное радикальное население развернуть террористическую деятельность.

По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточены около 10 тысяч членов ИГ, не оставивших цели создания исламского халифата в Центральной Азии. Их эмиссары постоянно занимаются вербовкой местного населения, на территории Афганистана развернута система подготовки боевиков. Присутствие там иностранного контингента во главе с США не способствует, как и в Сирии, снижению террористической угрозы. Скорее наоборот – борьбой с афганскими радикальными движениями, являющимися противниками ИГ, Соединенные Штаты содействуют распространению международной террористической организации.

В связи с возрастанием террористической угрозы в Центрально-Азиатском регионе военно-политическим руководством России принимаются всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности своих граждан. И в этом ключевая роль отведена Центральному военному округу. В прошлом году в войска округа поступило свыше тысячи новых и модернизированных образцов вооружения. Два соединения полностью перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В армию ВВС и ПВО поставлены самолеты нового поколения Су-34, модернизированные Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор". Соединения противовоздушной обороны успешно осваивают новейшие системы ПВО С- 400 "Триумф" и "Панцирь-С1". В танковые соединения поступили глубоко модернизированные танки Т-72Б3. Мотострелковые соединения перевооружены на бронетранспортеры 82А. Соединения специального назначения действуют на бронированных транспортных средствах "Тигр", "Гусар" и "Тайфун-К". Роты беспилотной авиации оснащены современными БЛА "Форпост" и "Орлан-10". Это лишь основные виды нового вооружения и военной техники военного округа.

Бесценный боевой опыт в Сирии получили более восьми тысяч военнослужащих округа. Свыше трех тысяч из них отмечены государственными наградами.

Справка "ВПК"

Александр Лапин начинал военную карьеру со срочной службы в ПВО. После Казанского высшего танкового командного училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе, в береговых войсках Северного флота. В 1997-м окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 2009-м – Военную академию Генерального штаба. С 2014 по 2017 год – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа. В 2017-м – начальник штаба группировки войск РФ в Сирийской Арабской Республике. 22 ноября 2017 года назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года