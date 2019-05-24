Рогозин назвал сроки высадки на Луну первого россиянина

Россия планирует совершить пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность первого российского космонавта в 2030 году, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в четверг, 23 мая.

Выступая с лекцией в МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель госкорпорации рассказал, что за год до этого должен состояться облет спутника Земли. В случае если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.

Кроме того, после 2030 года "Роскосмос" планирует при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя отправить искусственный спутник Луны на ее полярную орбиту, пишет "РИА Новости".

Ранее в тот же день Рогозин сообщил, что испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", с помощью которой можно будет выводить в космос гражданские аппараты, идут по плану.

Стратегический проект "Изучение и освоения Луны" предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника "Луна-Ресурс-1". Ориентировочно в 2027 году аппарат "Луна-Грунт" должен доставить на Землю лунный грунт.

Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полет международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полет вокруг Луны. К 2028 году российские ученые планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.