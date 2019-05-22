На форуме "Армия-2019" на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники

Мероприятия пройдут в 15 субъектах страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения продемонстрируют военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на выставочных площадках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"Выставочные мероприятия МВТФ-2019 пройдут в 15 субъектах на юге РФ и в военно-патриотических парках российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Будет представлено более 10 тыс. единиц техники и вооружения", - процитировали во вторник Дворникова в пресс-службе ЮВО.

Он уточнил, что в период проведения форума в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будут задействованы силы и средства 40 соединений и воинских частей. Кроме того, в выставочных мероприятиях и научно-деловой программе примут участие пять промышленных предприятий, две научно-исследовательские организации и семь военно-учебных заведений.

Также на 30 тыс. кв. м выставочных площадей МВТФ будут представлены экспозиции других силовых структур и ведомств, в том числе Нацгвардии, МВД, МЧС и ФСБ России. В них будут задействованы в общей сложности более 2,5 тыс. единиц специальной техники и спецсредств.

В соответствии с распоряжением правительства РФ c 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации проводит пятый Международный военно-технический форум "Армия-2019". Среди целей форума - стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, патриотическое воспитание граждан.

По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. По прогнозам МО РФ, суммарная посещаемость форума, как и в 2018 году, может превысить 1 млн человек.