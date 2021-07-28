Международный форум "Армия-2021" пройдет в 15 субъектах ЮФО и СКФО

На его площадках представят более 12 тыс. единиц вооружения и техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на 26 площадках в 15 субъектах ЮФО и СКФО, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Также форум пройдет на военных базах РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"Самое масштабное и зрелищное событие военно-патриотической деятельности ЮВО состоится на территории 15 субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Церемония торжественного открытия состоится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 27 августа", - говорится в сообщении.

На площадках форума будут представлены более 12 тыс. единиц вооружения и техники, в том числе Росгвардии, МЧС и пограничных войск ФСБ России. "В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также пролет боевой авиации", - сообщили в ЮВО.

В мероприятиях форума "Армия-2021" в ЮВО примут участие более 40 соединений и воинских частей военного округа, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.