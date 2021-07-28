Войти
ТАСС

Международный форум "Армия-2021" пройдет в 15 субъектах ЮФО и СКФО

462
0
0
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На его площадках представят более 12 тыс. единиц вооружения и техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на 26 площадках в 15 субъектах ЮФО и СКФО, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Также форум пройдет на военных базах РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"Самое масштабное и зрелищное событие военно-патриотической деятельности ЮВО состоится на территории 15 субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Церемония торжественного открытия состоится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 27 августа", - говорится в сообщении.

На площадках форума будут представлены более 12 тыс. единиц вооружения и техники, в том числе Росгвардии, МЧС и пограничных войск ФСБ России. "В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также пролет боевой авиации", - сообщили в ЮВО.

В мероприятиях форума "Армия-2021" в ЮВО примут участие более 40 соединений и воинских частей военного округа, приглашены представители предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
09.07.2021
Китай – расчетливый партнер
24.11.2020
Михаил Мизинцев доложил о развитии системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году
28.09.2020
Бой по новым правилам: что увидел президент на учениях «Кавказ-2020»
22.05.2019
На форуме "Армия-2019" на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники
22.05.2019
Более 10 тыс. единиц ВиВТ будет представлено на выставочных площадках МВТФ ЮВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:27
  • 149
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил