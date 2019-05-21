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21.05.2019
bmpd.livejournal.com

Смена власти на Украине и влияние на международные связи оборонной промышленности страны

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Как пишет бюллетень "Intelligence online" в материале "L'Arrivee de Zelensky menace de bouleverser les reseauxdans la defense", падение Петра Порошенко открывает время жесткой борьбы в украинском оборонном секторе, за которым внимательно следят западные союзники Украины. Ценный посредник Франции, Арсен Аваков, находится в уязвимом положении, а США опасаются потерять свое привилегированное положение в этой стране.

После ухода президента Петра Порошенко судьба Арсена Авакова, который был несменяемым министром внутренних дел с 2014 года, остается подвешенной до парламентских выборов в октябре 2019 года. Хотя с некоторых пор он стал сближаться с новым президентом Владимиром Зеленским, Аваков в настоящий момент находится в центре стратегических и бизнес связей с Парижем, в особенности с людьми Жана-Ива Ле Дриана (бывший министр обороны, а сейчас министр иностранных дел), а также с Лондоном и Берлином. Аваков и его сын Александр Аваков, находящийся во главе множества компаний, сумели поставить себя так, что стали незаменимыми для иностранных компаний, которые проявляли интерес к украинскому рынку средств безопасности. И несмотря на подписанные контракты, случались и неувязки. Мегаконтракт на поставку 55 вертолетов Airbus H225 и H125, подписанный в 2018 году Аваковым, вызвал раздражение на Украине по причине ветхости полученных первых вертолетов. Высокопоставленная делегация чинов МВД в середине апреля посетила Париж для высказывания жалоб. Признак близости между Аваковым и Парижем: контракт стоимостью 450 млн евро, в конечном счете практически полностью финансируется Францией.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи в состав Единой системы авиационной безопасности и защиты министерства внутренних дел Украины первых двух поставленных европейским объединением Airbus Helicopters многоцелевых вертолетов H225 Super Puma. Борисполь (Киев), 21.12.2018 (с) Андрей Новицкий / МВД Украины

При Порошенко США глубоко проникли в оборонную сферу Украины. США также раздавали щедрую финансовую помощь данной отрасли и для этого Вашингтон расставил своих людей в самое сердце украинского ВПК, например, Anthony Tether, бывшего руководителя Агентства оборонных исследований DARPA, о оборонные компании стали создавать партнерства с местными компаниями (например, Boeing-Антонов). Вашингтон серьезно поддерживал Национальное антикоррупционное бюро, скорое на открытие уголовных дел по фактам коррупции. На даже американский крестный отец, который не щадил своих военных и финансовых усилий в стране может быть вынужден удвоить усилия в стратегических вопросах.

Приход к власти Владимира Зеленского может также означать и возвращение Игоря Коломойского, с которым он близок - телешоу нового президента шло на одном из подконтрольных олигарху каналов. Опасения международных бизнес-кругов заключаются в том, что новый человек у власти намерен провести реприватизацию "Приват-банка", крупнейшего в стране, долгое время принадлежавшего Коломойскому, но в 2016 году национализированному Порошенко после эпической юридической баталии. Компания Kroll, в 2017 году уполномоченная правительством в проведении аудита банка, заключила, что банк был частью огромной мошеннической схемы

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Страны
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
DARPA
НИИ Стали
Проекты
H225
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