Airbus Helicopters пересмотрит программу нового тяжелого вертолета X6



AS 332B1 Super Puma 01. Фото: www.flickr.com. AS 332B1 Super Puma 01. Фото: www.flickr.com.

Изменения рыночной конъюнктуры вынудили европейскую компанию Airbus Helicopters существенно изменить свой взгляд на следующее поколение тяжелых вертолетов, предназначенных для замены семейства Super Puma.

Airbus Helicopters анонсировала запуск фазы разработки концепта тяжелого вертолета нового поколения на авиасалоне Paris Air Show в 2015 г. Тогда сообщалось, что новый проект, получивший обозначение X6, в будущем должен стать вертолетом с электродистанционной системой управления, нацеленным в первую очередь на коммерческий рынок и уже во вторую очередь – на потребности оборонного сектора. Запуск этих вертолетов в производство был запланирован на 2020-е гг.

Однако изменения в нефтегазовом секторе вызвали серьезные сомнения относительно спроса на тяжелые вертолеты для перевозки пассажиров. Об этом рассказал генеральный директор Airbus Helicopters Гийом Фори.

"На стадии запуска проекта мы прогнозировали позитивное будущее относительно пассажирских перевозок в сегменте тяжелых вертолетов, а ясные перспективы относительно сегмента военных вертолетов отсутствовали", — сказал Фори. Но сейчас, по его словам, ситуация полностью изменилась: динамика рынка — не в пользу гражданского сегмента.

Более того, как подчеркнул Фори, сеть поставщиков компании оказалась не готова поддержать те инновационные технологии, которые Airbus Helicopters хотела использовать в конструкции нового вертолета.

"Это вовсе не значит, что мы не станем запускать новый проект, но он может быть совершенно иным, чем предполагалось ранее, когда была запущена концептуальная фаза", — добавил он.

Рыночные изменения находят четкое отражение в результатах деятельности Airbus Helicopters. Из 409 заказанных вертолетов в 2017 г. на долю семейства Super Puma, включая обе модели — H225 и H215, приходится лишь 54 заказа. Большая часть из этих заказов относится к военной версии H225, включая контракт на поставку 30 вертолетов H225 для Вооруженных сил Кувейта. Лишь несколько вертолетов H225 были проданы коммерческим или государственным операторам, и в основном для выполнения поисково-спасательных операций.

В то же время Фори отметил, что прошедший год был одним из самых удачных для семейства Super Puma в плане новых заказов. Он подчеркнул, что H225 был единственным тяжелым вертолетом с высокими продажами, что особенно важно в борьбе с американским Sikorsky S-92.

Тем временем некоторые операторы в нефтегазовом секторе возвращают вертолеты H225 в эксплуатацию. Так, в январе бразильский оператор Omni Taxi Aereo возобновил эксплуатацию H225 для офшорных операций. Эта компания вслед за другими международными операторами прекратила использовать H225 после крушения такого вертолета, эксплуатируемого канадской фирмой CHC, в апреле 2016 г. в Норвегии.

По словам Фори, сейчас Airbus Helicopters должна найти "подходящие ответы на будущее", а любой следующий продукт в сегменте тяжелых вертолетов должен обладать такими же характеристиками, как и новая среднеразмерная модель H160, чтобы стать по-настоящему успешным.

Еврокомиссия летом прошлого года предоставила правительствам Франции и Германии разрешения на выдачу кредитов корпорации Airbus на сумму 377 млн евро для разработки проекта X6. В Airbus сообщают, что компания пока что не получила эти денежные средства.