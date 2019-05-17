В Индии заявили, что миссия "Чандраян-2" поможет NASA измерить точное расстояние до Луны

Комплект лазерного отражателя, предоставленный NASA, будет пассивным экспериментальным модулем на борту аппарата, отметил глава индийской Организации космических исследований Кайласавадиву Сиван

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная экспедиция "Чандраян-2", старт которой теперь назначен на июль этого года, доставит на спутник Земли оборудование, которое предоставляет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил прессе глава индийской Организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, американское космическое агентство будет использовать этот модуль, чтобы определить точное расстояние между Землей и ее спутником.

"Комплект лазерного отражателя, предоставленный NASA, будет пассивным экспериментальным модулем на борту "Чандраян-2". Американские ученые будут использовать его для измерения расстояния между Землей и Луной. Этот прибор, который будет установлен на посадочном модуле, сможет также точно указать местоположение станции, севшей на поверхности Луны", - цитирует в среду Сивана газета The Times of India.

Он рассказал, что NASA обратилось к Нью-Дели с просьбой взять на борт станции этот модуль в июле прошлого года, в минувшем сентябре ISRO дала положительный ответ.

Ранее планировалось, что миссия "Чандраян-2" отправится к спутнику Земли в мае текущего года. Это уже не первый перенос начала экспедиции, изначально ожидалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом на январь 2019 года, а позднее на апрель и май 2019 года. Теперь ISRO говорит об июле. Причины переноса сроков старта экспедиции официально пока не сообщаются.

Аппарат "Чандраян-2" должен продолжить индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то аппарат "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого индийского лунохода, который должен проработать на лунной поверхности не менее одного лунного дня (14 земных суток). Кроме того, станция должна доставить более 10 индийских приборов для исследования Луны.