США объявили МБР "Сармат" и комплекс "Авангард" подпадающими под СНВ-3

Соединенные Штаты заявили, что новые российские ракетные комплексы "Сармат" и "Авангард" подпадают под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). К такому выводу пришел американский Госдеп, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

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По словам Томпсон, некоторые новейшие российские системы могут быть развернуты до истечения Нового ДСНВ (СНВ-3) в феврале 2021 года, что следует из официальных сообщений российских СМИ. Госдеп считает, что две из них - тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковая система "Авангард" - могут быть засчитаны как существующие типы, подпадающие под действие договора.

Кроме того три другие новейшие российские оружейные системы подпадают под американские критерии обозначения "нового вида стратегических наступательных вооружений

- заявила Томпсон, однако не пояснив, какие именно.

Скорей всего США говорят о комплексе "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, океанской многоцелевой системе "Посейдон" и крылатой ракете с ядерным двигателем "Буревестник".

В тоже время Томпсон уверяет, что сами США не занимаются разработкой ядерных ракет средней или меньшей дальности.

США разрабатывают собственную ракетную систему промежуточной дальности наземного базирования в неядерном оснащении. Повторюсь: эти системы только в обычном оснащении, неядерном

- подчеркивает она, добавив, что как только США договорится с Россией по новому СНВ, то они "сразу прекратят эти работы".

США обвиняет Россию в нарушении СНВ-3 с 2014 года. В прошлом году стало известно, что Вашингтон намерен подвести под действие договора новейшие российские разработки. В документе, подписанном Трампом, говорилось о МБР "Сармат", ядерной крылатой ракете "X-101", беспилотнике "Посейдон" и гиперзвуковой системе дальнего действия "Авангард".