«Летающий Чернобыль». Почему Запад боится «Буревестника»

Эксперты считают экологическую опасность при испытаниях ракеты «Буревестник» преувеличенной

Американское издание The National Interest опубликовало материал об «опасности» испытаний ракеты «Буревестник». Ранее CNN, основываясь на космических снимках полигона в Архангельской области, предположило, что Россия готовит новые испытания «Буревестника» и охарактеризовала их как «опасные для экологии». «Газета.Ru» разбиралась, почему «Буревестник» беспокоит западных экспертов и медиа.

Куда хочу, туда лечу

Впервые о создании межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в 2018 году заявил президент России Владимир Путин.

В послании Федеральному собранию он назвал еще пять новейших систем вооружения, которые уже поступают в войска или поступят в ближайшем будущем. Это сверхтяжелая ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», боевые лазеры «Пересвет», гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и ракетный комплекс «Авангард».

«Буревестник» находится на стадии испытаний. Решение о начале разработки было принято еще в декабре 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Аналогов «Буревестнику» в армиях мира нет. Согласно материалам Министерства обороны России, по габаритам корпуса ракета сопоставима с крылатой ракетой Х-101. Эти ракеты разработки конструкторского бюро «Радуга» впервые применялись в ходе военной операции России в Сирии. Однако дальность полета «Буревестника» превышает дальность полета Х-101.

«Это ракета с неограниченной дальностью полета за счет ядерной энергоустановки. Неограниченная дальность полета — ее главный принцип. Это значит, что она может атаковать любые цели на любых расстояниях», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Разведка доложила не точно

Первое видео испытаний «Буревестника» Минобороны России опубликовало в 2018 году. На кадрах показан старт ракеты с наземной пусковой установки и ее полет, снятый с борта самолета-истребителя. После этого видео в зарубежных СМИ появилась серия публикаций и сюжетов с критикой пусков. В мае 2018 года американский телеканал CNBC заявил, что, согласно отчету неназванных разведывательных структур США, «испытания ракеты были неудачными».

В сентябре 2019 года CNBC снова со ссылкой на неназванные источники в американской разведке заявил о пяти неудачных испытаниях ядерной ракеты с ноября 2017 по 2019 год.

Испытаниям «Буревестника» приписывают и аварию, в результате которой погибли пять человек. Взрыв произошел 8 августа 2019 года вблизи села Нёнокса и поселка Сопка Архангельской области.

По заявлениям Минобороны и корпорации «Росатом», на полигоне взорвался жидкостный реактивный двигатель, в котором использовался радиоизотопный источник питания. Западные военные эксперты на основе спутниковых фотографий предположили, что несчастный случай произошел именно во время испытаний «Буревестника». Позднее эту версию публично поддержал президент США Дональд Трамп.

«Что касается вопроса о том, что якобы при испытаниях «Буревестника» погибли люди - я такими сведениями не обладаю. На то, что без всяких доказательств говорят западные неназваные источники, я не ориентируюсь», - сказал «Газете.Ru», главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленная комиссии ВПК Виктор Мураховский.

Вегетарианская холодная война

Испытания «Буревестника», по мнению ряда западных политиков, несут экологическую угрозу. Летом 2020 года специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые он охарактеризовал как «не что иное, как летающий Чернобыль».

В свою очередь, Виктор Мураховский считает, что испытания проводятся в строгом соответствии с государственными военными стандартами. «Сейчас эпоха даже не пост-правды, а эра сооружения фейковых фактов. Происходящее сейчас я бы назвал "вегетарианской холодной войной". Сейчас все сражения идут в информационном поле вербальными перестрелками», - рассказал Мураховский.

При этом, по мнению Игоря Коротченко, опасения по поводу испытаний «Буревестника» носят исключительно политический характер.

«При проведении любого вида испытаний обеспечивается комплекс мер, который исключает ущерб окружающей среде. Педалируемая экологическая тема носит политический характер. Через нее пытаются оказать воздействие и создать негативный фон вокруг данного вида оружия. Экология - любимая тема, к которой прибегают при проведении любых видов испытаний, где задействованы ядерные технологии», - считает Коротченко.

По словам эксперта, настоящие опасения по поводу «Буревестника» заключаются в том, что «весьма проблематично построить эффективную систему ПВО, способную его перехватить».

«Стандартная крылатая ракета имеет ограничения просто за счет объема топливных баков. «Буревестник» же может быть запущен на любую дальность. Это значит, что может быть проложен абсолютно любой маршрут полета. В том числе и атака на цель с направления, которое невозможно спрогнозировать», - заключил Коротченко.

Ирина Альшаева