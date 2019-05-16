В Китае заявлено, что для лучшей рекламы Су-57 Путин должен был сесть в истребитель

Полёт борта президента России в сопровождении шести самолётов пятого поколения Су-57 не остался незамеченным за рубежом. В СМИ различных стран эксперты представляют комментарии события, накануне произошедшего в Астраханской области. Существенная информационная активность по этому поводу наблюдается в Китае.

Источник изображения: topwar.ru

При этом комментарии китайских экспертов направлены больше в критическую сторону. В частности, в китайских СМИ отмечается, что сопровождавшие российский "борт №1" истребители Су-57 являются испытуемыми образцами. В китайском издании SINA Су-57 названы "полуфабрикатами" и в целом выражено недоумение по поводу того, для чего эти истребители поднимались в воздух для сопровождения президентского лайнера, если их пока ещё не поставили на вооружение ВКС России.

Встречаются и откровенно жёсткие и саркастические комментарии в китайских СМИ:

Они (россияне) хотят поставлять этот самолёт на экспорт. Но как, если пока никто не готов его покупать? Видимо, избрали такой маркетинговый ход. Но дураков в мире пока нет.

Если бы Путин сам сел в Су-57, вот это была бы реклама самолёта.

Стоит заметить, что ранее в самом Китае отдельные эксперты озвучивали идею о необходимости приобретения нескольких Су-57 для ВВС НОАК. Одна из задач, обозначенных в данном случае, очередной этап копирования технологий. В частности, китайцев интересует развитие российских двигателей, способных давать дополнительный потенциал по маневренности истребителей.

Кстати, можно встретить и достаточно нейтральные комментарии полёта шестёрки Су-57 в астраханском небе.

Один из таких в китайской прессе:

Тем не менее, шесть самолётов нового поколения уже в воздухе. Строятся не быстро, но планомерно.