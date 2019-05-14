А теперь негорбатый: Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради скорости и бесшумности

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 "Борей" получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал "Князь Владимир", испытания которого сейчас подходят к концу. По словам источников "Известий" в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, но главное — исчез "горб" ракетной пусковой платформы. Такие изменения улучшают ходовые качества "Князя Владимира", а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 "Борей" получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал "Князь Владимир", испытания которого сейчас подходят к концу. По словам источников "Известий" в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, но главное — исчез "горб" ракетной пусковой платформы. Такие изменения улучшают ходовые качества "Князя Владимира", а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.

Внешний вид первого "Борея-А" кардинально отличается от его предшественников "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономах". Первое, что бросается в глаза, — отсутствие за рубкой "Князя Владимира" так называемого горба ракетной пусковой платформы. Нет и характерных выступов перед рубкой, в которых предположительно установлены гидроакустические системы первых "Бореев". Кроме того, обводы носовой оконечности корабля стали более обтекаемыми.

Поменялся и внешний вид надстройки. У первых "Бореев" она была скошенной: передняя ее часть, если смотреть сбоку, ближе к палубе сужалась. У "Князя Владимира" рубка получила традиционный профиль.

Справка "Известий" "Князь Владимир" — четвертый атомоход проекта 955 "Борей" и первый модернизированный крейсер серии "Борей-А". Он спроектирован ЦКБ "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подлодок. Официальная церемония закладки субмарины состоялась летом 2012 года, тогда же она получила имя в честь великого князя Владимира Святославовича, крестившего Русь. Подлодка строилась пять лет, и в нынешнем году ее планируется принять в состав Северного флота. "Борей" способен нести до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет морского базирования Р-30 "Булава-30". Длина субмарины составляет 170 м, ширина — 13,5 м, водоизмещение — 24 т. Предельная глубина погружения лодки 480 м, скорость в подводном положении — 29 узлов. Автономность плавания — 90 суток. Экипаж 107 человек, в том числе 55 офицеров. Стоимость первого корабля проекта — 23 млрд рублей.

Следующий за "Князем Владимиром" "Борей-А" "Князь Олег" тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок серии А будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей. Более удачный вариант подлодки продолжит серию, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Флагман перевооружения

В советском ВМФ внешний вид крупных подлодок и кораблей океанской зоны в ходе их производства нередко сильно менялся. Как правило, это было связано с тем, что на последующие корабли серий устанавливалась новая аппаратура или вооружение.

Примером тому могут стать тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан": на головном корабле серии "Киров" были установлены две артустановки АК-100, а на других трех крейсерах — по одной АК-130. Зенитные ракетные комплексы самообороны "Ока" поменяли на "Кинжалы". Изменения коснулись и других боевых систем, что в итоге сильно повлияло на внешний вид этих кораблей.

Отличие внешнего вида головного корабля от последующих в серии — обычная практика, считает контр-адмирал, экс-командир атомной подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.

— Головной корабль проекта в первую очередь используется для обкатки тех или иных видов вооружения и технологий, — пояснил он "Известиям". — После испытаний корабля и оружия вносятся конструктивные изменения в системы обеспечения, связи и вооружения. Контрактом допускается, что флагман может отличаться от следующих серийных кораблей, что зачастую и происходит. Надо понимать, что военные корабли, в том числе подводные лодки, строятся по уникальным проектам. Они не штампуются, как гражданские суда на конвейере.

Визуальные изменения внешнего вида подводной лодки — это трансформация легкого корпуса. Его геометрия, например, обводы, обычно меняются после того, как на лодку установят новую систему наблюдения, антенны или модернизируют систему вооружения. В то же время конструктивных изменений могло и не быть, просто корпус лодки "зализали" для улучшения мореходных характеристик, отметил Всеволод Хмыров.

Изменения могут быть связаны и с тем, что закончился советский задел готовых конструктивных элементов подлодок проекта 971 "Щука-Б", которые использовались при строительстве первых "Бореев". В частности, для "Юрия Долгорукого" использовались конструкции, оставшиеся от так и не построенной "щуки" К-137 "Кугуар".

Долгий путь

Модернизация лодок — необходимый шаг. Со дня закладки первого "Борея" "Юрий Долгорукий" прошло 23 года. За это время появилась новая аппаратура, сменилась элементная база, проведены новые исследования в области гидродинамики. Учитывать это при строительстве следующих кораблей просто необходимо.

Судя по внешнему виду вышедшего в море "Борея-А", многолетние наработки были использованы в полной мере. Правда, сейчас о тактико-технических характеристиках "Князя Владимира" практически ничего не известно. Ранее командование ВМФ отмечало, что "Борей-А" будет отличаться от своих предшественников большей бесшумностью, улучшенными системами управления оружием и более высокой маневренностью. Кроме того, ему будет легче удерживаться на глубине.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России. Согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин. Три из них — "Александр Невский", "Юрий Долгорукий" и "Владимир Мономах" — уже вошли в состав флота. Еще одна — "Князь Владимир" — поступит в ВМФ в этом году.