Армения начала процедуру приобретения российских истребителей Су-30СМ

ЦАМТО, 8 мая. Армения начала процедуру приобретения российских многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 8 мая на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку первой партии российских истребителей Су-30СМ. По его словам, "на первом этапе Армения планирует получить четыре истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года, всего же Ереван хотел бы приобрести 12 таких машин".

"Армения начала процедуру приобретения многофункциональных истребителей Су-30СМ. Это я озвучиваю, потому что известный факт. Обнародовать другие данные о приобретении иных вооружений и военной техники не могу", – цитирует "РИА Новости" Н.Пашиняна.