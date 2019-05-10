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10.05.2019
ЦАМТО

Армения начала процедуру приобретения российских истребителей Су-30СМ

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Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Facebook

ЦАМТО, 8 мая. Армения начала процедуру приобретения российских многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 8 мая на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку первой партии российских истребителей Су-30СМ. По его словам, "на первом этапе Армения планирует получить четыре истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года, всего же Ереван хотел бы приобрести 12 таких машин".

"Армения начала процедуру приобретения многофункциональных истребителей Су-30СМ. Это я озвучиваю, потому что известный факт. Обнародовать другие данные о приобретении иных вооружений и военной техники не могу", – цитирует "РИА Новости" Н.Пашиняна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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