США заподозрили Иран в переброске ракет для нападения на американские силы

В Соединенных Штатах не исключают, что Иран начал переброску баллистических ракет малой дальности в район Персидского залива. По данным разведки данные ракеты могут находится на борту кораблей, находящихся в районе залива или направляющихся туда. Об этом сообщает CNN.

Источник изображения: topwar.ru

По данным американского телеканала, Вашингтон ранее получил информацию, свидетельствующую о якобы предпринятых Тегераном шагов по переброске баллистических ракет малой дальности в район Персидского залива морским путем. Однако пока не известно, будет ли Иран применять эти ракеты с борта кораблей или же перебрасывает их на кораблях в данный район для применения с наземных установок.

В CNN отмечают, что кроме переброски на Ближний Восток авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков, в Пентагоне рассматривается вопрос отправки в тот район комплексов Patriot, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По имеющимся у США разведданным, Иран может угрожать американским военным и их союзникам в Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре, Ираке и Сирии. Прибывший накануне в Багдад глава Госдепа Майк Помпео уже предупредил иракских военных о возможном нападении на Ирак иранской армии или подконтрольных Тегерану сил.

Ранее сообщалось о решении Вашингтона направить в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) авианосной группы и группы бомбардировщиков.