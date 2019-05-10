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10.05.2019
ЦАМТО

В Алжире может быть организовано производство ББМ "Боксер"

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Литовский вариант ББМ Boxer с модулем Rafael Samson Mk II
Литовский вариант ББМ Boxer с модулем Rafael Samson Mk II.
Источник изображения: Artec

ЦАМТО, 8 мая. Судя по кадрам, попавшим в распоряжение ресурса MENA Defense, 2 мая бронемашины "Боксер" приняли участие в крупных учениях вооруженных сил Алжира, проведенных на полигоне М'Дукаль (вилайет Батна).

По данным источников MENA Defense, сборку ББМ "Боксер" планируется организовать в Алжире. Предполагается, что производство бронемашин начнется в 2020 году на предприятии в Айн-Смара (вилайет Константина), где ранее собирались бронемашины "Фукс-2".

При сборке планируется применять ту же схему, что и для "Фукс-2", – импорт стальных листов и сопутствующего оборудования с резкой стали и полной сборкой ББМ в Алжире.

Ранее ББМ "Боксер" были продемонстрированы в конце января 2018 года в ходе посещения заместителем министра национальной обороны - начальником генерального штаба Национальной народной армии генерал-лейтенантом Ахмедом Гаидом Салахом (Ahmed Gaid Salah) центральной базы материального обеспечения в Блиде.

Предполагается, что ББМ "Боксер" заменят устаревшие бронетранспортеры БТР-60 и БТР-80 ВС Алжира.

Алжир является постоянным покупателем ВиВТ немецкого производства. В 2014 году с Rheinmetall был подписан контракт стоимостью 2,7 млрд. евро на поставку 980 бронемашин "Фукс-2" для Вооруженных сил Алжира, лицензионная сборка которых осуществлялась на мощностях в Алжире. Ранее, в 2012 году, с Thyssen-Krupp был заключен контракт на поставку двух фрегатов MEKO A200. Кроме того, в Алжире было налажено производство автомобилей Mercedes Zetros, Actros, Unimog, Atego и Axor, внедорожников Mercedes Benz G и пассажирских автомобилей Sprinter.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Германия
Продукция
БТР-60
БТР-80
Компании
Rheinmetall
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
MEKO 200
Военные учения
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