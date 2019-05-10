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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Польша доставила в Эстонию на учения "Весенний шторм" ракетный комплекс береговой обороны

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Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

Таллин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Польша впервые доставила на проходящие в Эстонии учения "Весенний шторм" ракетный комплекс береговой обороны.

"Польша участвует в "Весенних штормах" уже четыре раза и направляла сюда подразделения сухопутных войск, ВВС и ВМС. В нынешнем году мы впервые направили сюда произведенный в Норвегии ракетный комплекс береговой обороны", - рассказал во вторник в вечерней новостной передаче командующий вооруженными силами Польши генерал-лейтенант Раймунд Андржейчак (Rajmund Andrzejczak).

Такие комплексы используются против морских и наземных целей и они могут размещаться как на кораблях, так и на грузовых машинах. В Эстонии комплекс будет симулировать нанесение ударов по морским целям.

Техника была доставлена на борту польского миноносца, чтобы избежать перемещения по т.н. Сувалкскому (Suwalki) коридору между Белоруссией и Калининградской областью Российской федерации.

Как отметил командующий вооруженными силами Польши, его страна серьезно относится к сотрудничеству со странами Балтии.

"Нашей отправной точкой является сотрудничество, совместные учения. Оперативный ландшафт охватывает все сферы - сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы, а также кибероборону", - подчеркнул Р.Андржейчак.

В ходе двухдневного визита он обсудил сотрудничество в сфере обороны и проинспектировал участвующие в учениях "Весенний шторм" польские подразделения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Белоруссия
Норвегия
Польша
Россия
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Проекты
Военные учения
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