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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Помпео заявил, что целью его поездки в Багдад является поддержка Ирака, свободного от влияния Ирана

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Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак
Американские военные во время тактических учений в Басре, Ирак.
Источник изображения: © Flickr / The U.S. Army

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что основной задачей его внезапного визита в Ирак было заявить о поддержке суверенного, независимого Ирака, свободного от влияния Ирана.

"Причина, по которой мы туда направляемся, это хорошо известные сообщения, которые указывают на то, что Иран повышает свою активность. Я хотел поехать в Багдад, чтобы переговорить с (иракским - ИФ) руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством (...) так что это основная задача", - приводит слова госсекретаря сайт американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по словам М.Помпео он "планирует заверить (руководство Ирака - ИФ), что США продолжат оказывать поддержку иракским силам безопасности (ISF), обучать их, повышать их профессиональный потенциал, с тем, чтобы новое руководство Ирака могло бы обеспечить безопасность внутри своей страны.

Как заявил журналистам М.Помпео, в Багдаде он намерен обсудить некоторые "незавершенные сделки", "которые важны для Ирака".

Он пояснил, что это "крупные сделки в сфере энергетики", которые "могли бы обеспечить энергетическую независимость Ирака (от Ирана-ИФ)".

Как пишут американские СМИ, журналистам, сопровождавшим М.Помпео, не сообщали о месте назначения до тех пор, пока самолет главы Госдепа не вылетел в Багдад, а также не разрешали давать сообщения о его местонахождении до тех пор, пока его самолет не вылетит из страны.

Ранее арабские и американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что отменивший визит в Берлин М.Помпео проводит переговоры в Багдаде. Изначально планировалось, что М.Помпео во вторник посетит Берлин, однако в последний момент американская сторона сообщила, что эта поездка не состоится из-за возникших "неотложных дел".

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Страны
Германия
Ирак
Иран
США
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