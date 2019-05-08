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08.05.2019
Интерфакс-АВН

В "Рособоронэкспорте" заявляют о высоком экспортном потенциале новой российской бронетехники

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Боевая машина пехоты БМП "Бумеранг"
Боевая машина пехоты БМП "Бумеранг".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - У российской бронетехники на трех новых платформах - "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" - есть экспортные перспективы, заявили во вторник в "Рособоронэкспорте".

"9 Мая на Красной площади также будут показаны имеющие большой экспортный потенциал танк "Армата", бронетранспортер "Бумеранг" и боевая машина пехоты "Курганец-25". Участие в Параде Победы этой техники является демонстрацией зарубежным партнерам высочайшего уровня новейших технологий предприятий оборонно-промышленного комплекса России", - говорится в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта".

"Парад - это не только напоминание о великой Победе, но и демонстрация передовой техники, созданной специалистами оборонной промышленности. В этом году на Красную площадь традиционно выйдут десятки образцов вооружений нашего производства: бронетехника "Уралвагонзавода", зенитные ракетные комплексы "Высокоточных комплексов", системы залпового огня "Техмаша", авиатехника "Вертолетов России" и многое другое", - процитировали в пресс-службе "Рособоронэкспорта" главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

По его словам, одной из ярких новинок парада Победы станет модернизированный самолет-локатор А-50У, "летающий штаб" воздушно-космических сил.

"Многие разработки Ростеха подтвердили высокие характеристики в реальных боевых условиях. Большой интерес к нашей технике есть и за рубежом - это подтверждает постоянно растущий объем экспортных поставок", - сказал С.Чемезов.

В пресс-службе сообщили, что экспортоориентированные аналоги планируемой к демонстрации на параде Победы российской военной техники представлены в каталоге "Рособоронэкспорта".

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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Армата
Бумеранг
Курганец-25
Компании
РОЭ
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
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