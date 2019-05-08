"Ильюшин" отремонтировал весь парк военно-транспортных Ил-76МД Индии

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - "Ильюшин" в 2018 году завершил ремонт всего парка индийских военно-транспортных самолетов Ил-76МД, говорится в годовом отчете ПАО "Ил".

"В 2018 году проводились ремонтно-восстановительные работы и выполнялось сервисное обслуживание авиационной техники зарубежных эксплуатантов. Индия: завершен контракт на ремонт всего парка самолетов Ил-76МД заказчика", - говорится в документе, опубликованном во вторник в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету, Индии также передан после ремонта противолодочный самолет Ил-38SD.

Кроме того, по данным "Ильюшина", заказчиком в Китае "принят очередной самолет Ил-76ТД, которым завершено выполнение контракта".