"Ильюшин" отремонтировал весь парк военно-транспортных Ил-76МД Индии
Военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Индии.
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Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - "Ильюшин" в 2018 году завершил ремонт всего парка индийских военно-транспортных самолетов Ил-76МД, говорится в годовом отчете ПАО "Ил".
"В 2018 году проводились ремонтно-восстановительные работы и выполнялось сервисное обслуживание авиационной техники зарубежных эксплуатантов. Индия: завершен контракт на ремонт всего парка самолетов Ил-76МД заказчика", - говорится в документе, опубликованном во вторник в Центре раскрытия корпоративной информации.
Согласно отчету, Индии также передан после ремонта противолодочный самолет Ил-38SD.
Кроме того, по данным "Ильюшина", заказчиком в Китае "принят очередной самолет Ил-76ТД, которым завершено выполнение контракта".
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