Российские "Тайфун-К" потеснили броневики из США в Узбекистане

В Узбекистане на полигоне "Чирчик" в рамках проведения соревнований по танковому биатлону среди подразделений национальной армии прошел военный парад. На данном мероприятии впервые продемонстрированы КамАЗ-53949 "Тайфун-К" российского производства. Судя по бортовым номерам, эта техника уже находится в строевых частях.

До недавнего времени основными бронированными автомобилями в вооруженных силах бывшей советской республики были американские Oshkosh M-ATV. Всего их поставлено более трехсот штук.

Кроме того, как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, Узбекистан и Турция подписали соглашение о сборке на одном из местных предприятий бронеавтомобилей Ejder Yaln. Они также были показаны во время торжественного прохода техники.

"Большое внимание, уделяемое командованием вооруженных сил закупкам легкой колесной бронетехники, выглядит вполне разумно. Она хорошо приспособлена для боевых действий в данном регионе", - отмечает военный эксперт.

Российские полноприводные двухосные КамАЗ-53949 прошли боевую проверку в Сирии и отличаются высоким уровнем защиты.

Полная масса такого бронеавтомобиля может достигать 16 000 кг. На них устанавливают 350-сильные шестицилиндровые дизельные двигатели, благодаря чему машины могут развивать максимальную скорость более 105 км/ч.

Разработаны несколько модификаций. Кроме образца, способного вместить 10 бойцов, существует санитарная версия. Также в минувшем году на международном военно-техническом форуме "Армия -2018" был впервые представлен вариант, вооруженный противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ".

Алексей Брусилов