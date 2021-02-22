Главный конструктор "Ремдизеля": расширяем линейку бронемашин "Тайфун-К" для армии России

Игорь Зарахович — о дальнейшем развитии семейства "Тайфун-К" и политике компании на мировом рынке вооружений в преддверии крупнейшей оборонной выставки Ближнего Востока IDEX 2021

Бронеавтомобили семейства "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 и 6х6 являются одними из наиболее распространенных образцов бронированной техники класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), состоящей на вооружении Российской армии. Машины успешно зарекомендовали себя в ходе эксплуатации, в том числе в трудных климатических условиях Сирии. Их часто можно увидеть на военных парадах Победы в Москве и в некоторых других городах.

О дальнейшем развитии семейства "Тайфун-К" и политике компании на мировом рынке вооружений в преддверии крупнейшей оборонной выставки Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби, в интервью ТАСС рассказал главный конструктор АО "Ремдизель" Игорь Зарахович.

- Игорь Михайлович, расскажите о продуктовой линейке предприятия. В каких сегментах ведется работа?

- В этом году мы существенно расширили модельный ряд, поставляемый в Минобороны России: если в 2014 году имели только одну модификацию - "Тайфун-К" с колесной формулой 6х6, то в этом году мы уже поставляем девять модификаций, в том числе и на экспорт.

Более десяти модификаций находятся на завершающем этапе проведения испытаний: в частности, К-53949 "Тайфун" 4х4 в четырех различных модификациях (в том числе и с вооружением), более крупные К-63968 "Тайфун" с колесной формулой 6х6, поставляемые ежегодно с 2014 года, и, конечно же, новинка предприятия — К-4386 "Тайфун ВДВ" с боевым модулем, оснащенным пушкой калибра 30 мм

Большинство этих модификаций в ближайшее время будут доступны и нашим зарубежным заказчикам.

Продолжает пользоваться устойчивым спросом и первый бронеавтомобиль предприятия - К-43269 "Выстрел" с колесной формулой 4х4. За эти годы мы выстроили четкий модельный ряд защищенной техники и представлены во всех грузовых классах.

Техника в итоге получилась достаточно амбициозной - многие заложенные показатели оказались выше, чем у зарубежных аналогов. И теперь "Тайфуны", в первую очередь автомобиль с колесной формулой 6х6, оснащены самыми лучшими конструктивными и техническими решениями, которые есть в мире. Более того, они отличаются повышенной надежностью: все наши автомобили испытываются при температурах от -50 до +50 °C.

- Ведется ли расширение семейства многоцелевых защищенных автомобилей "Торнадо-К"?

- В семействе "Торнадо-К" на базе шасси К-53958 колесной формулы 8х8 планируется создать тягач-танковоз, а также бортовой грузовик, а на базе шасси К-5395 колесной формулы 6x6 - седельный тягач и бортовой грузовой автомобиль.

- Какие работы по ремонту и модернизации уже существующей техники выполняет предприятие?

- "Ремдизель" несколько лет занимается тематикой легких тягачей МТ-ЛБ. Если изначально речь шла только о капитальном ремонте, то постепенно мы пришли к решению о необходимости ее глубокой модернизации. Наше видение - МТ-ЛБ 2.0 - мы представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Компания также ведет капитальный ремонт и ремонт по техническому состоянию грузовых автомобилей "Камаз" и "Урал", нами отремонтированы уже несколько десятков тысяч автомобилей только из наличия Минобороны России.

Бронеавтомобиль К-63969 "Тайфун-К" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

- Какие региональные рынки вы считаете приоритетными с точки зрения внешнеэкономической деятельности?

- Опыт последних лет показывает, что интерес к продукции "Ремдизеля" имеет место практически на каждом континенте. Тем не менее хотелось бы особо отметить страны постсоветского пространства, Ближний Восток, Африку и Юго-Восточную Азию. Внимание потенциальных заказчиков именно из этих мест особенно устойчивое.

- Каковы основные преимущества бронеавтомобилей "Тайфун-К" по сравнению с аналогами?

- Защищенные автомобили семейства "Тайфун-К" известны рынку. Немаловажным обстоятельством является факт участия этих машин в горячих боевых точках, что также является плюсом в глазах клиента и разработчика, так как помогает оперативно внедрять в серийную конструкцию и драгоценный боевой опыт. Это, безусловно, сильная сторона наших машин.

Мы также полагаем, что они весьма привлекательны по критерию "стоимость - эффективность" по сравнению с аналогами. Наконец, это серийно выпускаемые машины, не концепты или модели, что оказывает влияние как на снижение стоимости машины, так и на возможность осуществления качественного послепродажного обслуживания.

- Какие модификации бронеавтомобиля "Тайфун-К" находятся в производстве?

- По состоянию на октябрь 2020 года мы серийно производим девять модификаций "Тайфуна" (в том числе и на экспорт) и еще более десяти модификаций находятся на завершающем этапе проведения испытаний.

Если говорить о машине К-53949 с колесной формулой 4х4, то на ее основе созданы медицинский транспортер ЗСА-Т-53949 и машина медицинского пункта батальона ЗСА-П-53939, которые уже выпускаются серийно. В 2018 году на базе ЗА-53949А был создан прототип боевой машины самоходного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" ("Корнет-Д"). Наконец, шасси бронемашины предполагается использовать для создания машины управления подразделением в бою.

Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Что касается машины К-63968 "Тайфун-К", то на данный момент мы выпускаем только базовый вариант этого бронированного модульного автомобиля.

- Возможна ли интеграция на экспортно-ориентированные "Тайфуны" систем вооружения иностранного производства?

- Мы не исключаем возможность интеграции зарубежного оборудования и вооружения в наши автомобили - конструкция бронемашин это позволяет.

- Ведется ли поставка Минобороны РФ бронированных медицинско-эвакуационных машин "Линза"?

- Данная машина серийно выпускается для Министерства обороны России в рамках заключенного на форуме "Армия-2018" контракта и уже поступила в строевые части. Она создана на шасси защищенного автомобиля К-53949 "Тайфун-К", снаряженная масса машины составляет 15 т. Машина оснащается медицинским модулем 1-го или 2-го класса. По нашим оценкам, машины такого класса на рынке востребованы.

- Ведутся ли разработки гражданского назначения?

- На данный момент других аналогичных машин в указанной сфере "Ремдизель" не разрабатывает. Но мы все же хотим развивать гражданское направление. В частности, предприятие может предложить качественный ремонт грузовых автомобилей "Камаз" и "Урал", а также тягачей МТ-ЛБ, в том числе и отдельных агрегатов, в первую очередь двигателей. Если будет спрос - в перспективе, может быть, и специальную гражданскую машину сделаем.

- Как развивает "Ремдизель" направление сервиса и послепродажного обслуживания, без чего, как известно, невозможна эффективная эксплуатация техники?

- Мы считаем эту сферу очень важной для себя, так как в современном мире нельзя рассчитывать на рост продаж без предоставления полного пакета услуг и качественного послепродажного обслуживания. У компании имеется богатый опыт капитального ремонта и ремонта по техническому состоянию автомобилей Российской армии от Калининграда до Камчатки. Мы имеем подготовленные кадры, способные осуществлять ремонт любой сложности. Мы готовы оказывать аналогичные услуги и для зарубежных покупателей бронетехники, никаких преград для этого нет.

Беседовал Дмитрий Федюшко